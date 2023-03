Beune in tranen na fout met sokje en diskwalificatie: 'Ík heb het verpest'

Joy Beune was vrijdag boos en geëmotioneerd na de pijnlijke diskwalificatie voor de Nederlandse schaatssters op de ploegenachtervolging bij de WK afstanden. Ze voelde zich schuldig, omdat háár enkel niet volledig bedekt was. Dat kostte het Oranje-trio de wereldtitel.

"Ik heb het voor de meiden en mezelf verpest. Dat knaagt aan me", zei de 23-jarige Beune met tranen in haar ogen. "Irene (Schouten, red.) en Marijke (Groenewoud, red.) zeiden dat ik het ontzettend goed had gedaan en dat ik er niks aan kon doen. Ze stelden me gerust en knuffelden me de hele tijd. Maar dit is wel mijn schuld en dat voelt heel zuur."

Volgens de regels van de internationale schaatsunie moet bij de teamonderdelen de huid van schaatsers - behalve het gezicht - volledig bedekt zijn door snijvast materiaal. Dit is voor de veiligheid. Tijdens de ploegenachtervolging, de massastart en de teamsprint rijden de schaatsers dicht op elkaar en is er een kans dat de ene rijder de andere rijder raakt met een schaats.

Tussen het einde van het schaatspak en het begin van de schaatsschoen is altijd een stukje huid zichtbaar. Om dat op te lossen dragen de rijders allemaal een beschermend sokje. Bij Beune zat dat sokje voor de race nog goed, maar tijdens de rit kroop het omhoog. Daardoor was haar huid niet volledig bedekt. De Nederlandse scheidsrechter Berri de Jonge was onverbiddelijk en diskwalificeerde de Nederlandse ploeg.

"Ik ken de regel. Ik ben voor de race ook gecheckt en alles was beschermd", zegt Beune. "Die sokjes stop ik altijd in mijn schoenen, maar nu zijn er tijdens de race uit gegaan. Daar kan ik niks aan doen. Maar blijkbaar wordt dat zo afgestraft. We zijn nog naar de scheidsrechter geweest, maar we hebben pech dat hij heel erg van de regels is."

Bij Joy Beune (rechts) was bij haar enkels wat huid zichtbaar. Foto: ANP

'Dit kost me mijn eerste wereldtitel'

Het trio Schouten, Groenewoud en Beune, dat voor het eerst samen reed in een wedstrijd, had met afstand de snelste tijd gereden in Heerenveen. Het verschil met Canada was bijna twee seconden. De Canadese ploeg is door de diskwalificatie alsnog wereldkampioen.

"Dit kost mij mijn eerste wereldtitel", zegt Beune met een diepe zucht. "We reden een perfecte race, een Nederlands record zelfs. Toen ik tijdens een interview bij de NOS hoorde dat we gediskwalificeerd waren, dacht ik eerst dat het een grapje was. Maar toen zag ik op de beelden dat mijn enkels inderdaad ontbloot waren. Van hele grote euforie ging ik naar de grootste klap uit mijn carrière."

Kopvrouw Schouten noemde de diskwalificatie "heel lullig". "Gisteren was er bij Isabel Grevelt tijdens de teamsprint ook een stukje huid bij de enkel zichtbaar, maar toen deden ze niks. Waarom nu dan wel? Dan denk je dat we bezig zijn met een sport waar het om tijd gaat, waar de snelste wint. Maar blijkbaar niet."

Schouten wilde Beune niks kwalijk nemen. "Het had mij ook kunnen overkomen. Je verwacht niet dat dat sokje tijdens een race omhoog kruipt. Je kunt het voorkomen door het vast te tapen aan je schoen, dat hebben we in het verleden ook weleens gedaan. Maar niet iedereen vindt dat lekker schaatsen."