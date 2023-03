Tiener Stolz schrijft historie met WK-titel op 500 meter, Nederlanders naast podium

Jordan Stolz heeft vrijdag op de 500 meter goud gepakt bij de WK afstanden in Heerenveen. Het achttienjarige toptalent uit de Verenigde Staten reed naar een razendsnelle tijd van 34,10 en is daarmee de jongste wereldkampioen ooit.

Stolz was verreweg de snelste in Friesland. De tiener verpulverde in de laatste rit de tijd van de Canadees Laurent Dubreuil (34,46). Stolz reed de op één-na-snelste 500 meter ooit in Thialf.