Diskwalificatie kost Nederlandse schaatssters wereldtitel op ploegenachtervolging

De Nederlandse schaatssters hebben vrijdag op pijnlijke wijze naast de wereldtitel gegrepen bij de WK afstanden in Heerenveen. Irene Schouten, Marijke Groenewoud en Joy Beune klokten de snelste tijd, maar werden gediskwalificeerd.

De schaatssters vierden al feest in Thialf toen ze in een nieuw baanrecord (2.52,65) het goud hadden gewonnen, maar direct daarna sloeg de stemming om. De jury zag dat de enkel van Beune tijdens de rit zichtbaar was en dat is niet toegestaan volgens de regels van de internationale schaatsfederatie ISU. Daarop volgde diskwalificatie.