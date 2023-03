Wereldkampioene Wiklund is nu geen verrassing meer: 'Totaal anders dan in 2021'

Ragne Wiklund moest wennen aan de verwachtingen nadat ze in 2021 zeer verrassend wereldkampioen werd op de 1.500 meter. Donderdag schaatste de 22-jarige Noorse als topfavoriet naar WK-goud op de 3 kilometer door Irene Schouten te verslaan.

Wiklund was de afgelopen twee weken veel bezig met cijfers, maar het ging niet om rondetijden of raceschema's. Ze gebruikte haar studie omgevingsfysica als afleiding richting de WK afstanden.

"Ik heb geprobeerd om aan alles behalve mijn 3 kilometerrace te denken", zegt Wiklund met een lach. "Het is civiele techniek, veel wiskunde en datawetenschap, dus totaal anders dan schaatsen. Het helpt me om mijn gedachten te verzetten."

De allroundster uit Oslo wist dat ze donderdag in Heerenveen voor het eerst in haar carrière als topfavoriet aan de start zou staan bij een WK. Ze won dit seizoen vier van de vijf wereldbekerraces over 3.000 meter en reed twee weken geleden bij de World Cup-finale in Polen nog een baanrecord.

"Natuurlijk voelde ik die spanning", zegt Wiklund. "Toen ik woensdag tijdens een fietstraining voor het eerst aan mijn race dacht, ging mijn hartslag direct twintig slagen omhoog. Maar ik nam me direct voor dat ik vooral wilde genieten van mijn laatste 3 kilometer van de winter. En dat ik hetzelfde wilde doen als bij al mijn andere ritten."

Die tactiek werkte. Wiklund reed in Thialf een vlakke race en bleef met 3.56,86 ruim een halve seconde onder de tijd van olympisch kampioene Schouten. "Ik ben ontzettend opgelucht", zegt de winnares. "Maar ik kan niet zeggen dat ik helemaal verrast ben." Glimlachend: "Het is totaal anders dan bij mijn vorige wereldtitel."

Ragne Wiklund (rechts) krijgt de felicitaties van nummer twee Irene Schouten. Foto: Pro Shots

Wiklund kon vorige wereldtitel amper geloven

Twee jaar geleden stond Wiklund ook al met WK-goud om haar nek in Heerenveen. Ze zorgde voor een grote surprise door op twintigjarige leeftijd grote namen als Brittany Bowe en Ireen Wüst te kloppen op de 1.500 meter. "Ik weet nog goed dat ik heel lang moest wachten na mijn race. Toen ik gewonnen had, dacht ik: hoe is dit gebeurd?"

Hoewel schaatsen in Noorwegen al lang niet meer zo populair is als in de vorige eeuw, werd Wiklund door haar wereldtitel wel een bekende naam in eigen land. "Als je in Noorwegen mondiaal goud wint, is je kostje wel gekocht. Ragne hoorde opeens bij de grootste sporters van het land", zegt de Noorse bondscoach Bjarne Rykkje.

Bij die status hoorden nieuwe verwachtingen. Rykkje: "De mensen in Noorwegen dachten dat Ragne bij de Olympische Spelen wel wéér even goud zou winnen. Ze is zelf altijd realistisch geweest in haar verwachtingen, maar toch werd die spanning haar te veel."

Wiklund heeft geleerd met druk om te gaan

Wiklund kwam een jaar geleden bij haar olympische debuut in Peking niet in de buurt van een medaille. Ze werd vijfde op de 3 en 5 kilometer en viel als regerend wereldkampioene zelfs buiten de top tien op de 1.500 meter (twaalfde plaats).

Rykkje: "We hebben daar direct na de Spelen veel over gesproken met Ragne. Het was duidelijk dat ze zich in China anders had gedragen dan normaal. En dat ze dat mentale gedeelte eerst op orde moest krijgen om weer te kunnen winnen. Ze pakte dat meteen heel goed op. Bij de laatste wedstrijden van vorig seizoen ging het al een stuk beter."