Roest schaatst op 5 kilometer in Thialf eindelijk naar individuele wereldtitel

Patrick Roest heeft donderdag in Thialf eindelijk zijn eerste wereldtitel veroverd op een individuele afstand. De 27-jarige kopman van het Nederlandse schaatsen was de beste op de 5 kilometer.

Roest was halverwege zijn race tegen de Belg Bart Swings nog een seconde langzamer dan de Italiaan Davide Ghiotto, die een rit daarvoor de snelste tijd had neergezet. Een eindsprint in de laatste vier ronden bracht de Nederlander naar de wereldtitel.

Roest schaatste een tijd van 6.08,94 en was daarmee twee seconden sneller dan nummer twee Ghiotto (6.11,12). Het brons was voor Swings (6.13,06). Jorrit Bergsma eindigde net buiten het podium (vierde in 6.13,51) en Marcel Bosker werd vijfde.

Roest hikte jarenlang tegen een afstandsstitel aan. De Lekkerkerker werd weliswaar drie keer wereldkampioen allround, maar op de individuele afstanden was Nils van der Poel bij de laatste kampioenschappen steeds te sterk.

Van der Poel stopte vorig jaar na de Olympische Spelen, waar hij Roest in de strijd om goud op zowel de 5 als de 10 kilometer aftroefde. Dit seizoen ontpopte Sander Eitrem zich tot de grote concurrent van Roest. De Noor meldde zich vrijdag echter af voor de 5 kilometer omdat hij ziek is.