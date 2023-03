Ook na diep dal is zilver troostprijs voor Schouten: 'Kan niet tegen mijn verlies'

Ook na een zwaar seizoen kon Irene Schouten niet genieten van haar zilveren medaille op de 3 kilometer bij de WK afstanden in Heerenveen. De drievoudig olympisch kampioene kan daarvoor te slecht tegen haar verlies. Wel is ze blij met de manier waarop ze zich in Thialf oprichtte.

Met een stalen gezicht kijkt Schouten vanaf het tweede treetje rond. Tijdens de podiumceremonie kan er amper een lachje vanaf bij de schaatsster, die na haar gouden seizoen met drie olympische titels verslaafd raakte aan winnen. De plek op het podium waar ze zo vaak stond, is nu voor de Noorse Ragne Wiklund.

Ook na een seizoen waarin 'The Queen of Beijing' ten onder ging aan de aandacht van de gouden medailles, komt de winnaarsmentaliteit in Schouten bovendrijven. Ze baalt zichtbaar meer van de verloren titelstrijd dan dat ze geniet van de zilveren plak. Dat terwijl ze zich vorige maand maar net plaatste voor het WK.

Schouten spreekt van een dubbel gevoel. "Ik ben echt heel blij met hoe ik ben teruggekomen. Zeker als ik zie hoe ik een maand geleden was. Toch kan ik niet zo goed tegen mijn verlies. Natuurlijk is Ragne Wiklund nu de beste, ze heeft het hardst gereden. Ik heb alleen niet het gevoel dat ik haar niet kan verslaan."

Tijdens trainingen merkte Schouten afgelopen week dat ze beter werd. "Ik schaatste alleen nu niet zoals toen. Ik weet wel dat het erin zit. Daar baal ik van. Maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik heb er alles aan gedaan om dit weekend zo goed mogelijk te zijn."

Irene Schouten moest zich gewonnen geven op de 3 kilometer. Foto: Reuters

'Deze tijd rijd ik normaal op woensdag'

Schouten zegt desondanks dat ze nog ver verwijderd is van haar topvorm. Met haar 3.57,40 was ze maar een halve seconde langzamer dan Wiklund. "Ik rijd op basisniveau en niet in topvorm. Als iemand 3.57 rijdt, zou ik daar niet van schrikken."

"Dit is een tijd die ik zou rijden als er op een woensdag ineens wordt gezegd dat ik een wedstrijd moet gaan rijden. Ik kwam over de finish, zag mijn tijd en dacht: dit is niet genoeg. Dat wist ik gelijk. Voor de supervorm had ik wat langer de tijd nodig. Of ik heb te laat aangegeven dat het niet goed gaat."

Voor Schouten is de grootste winst dat ze lekker in haar vel zit. Ze ziet er veel opgewekter uit dan toen ze in november in Thialf een baanrecord reed en met een flets gezicht alleen een vinger in de lucht stak. Dat beseft ze ook wel. "Het is alleen een beetje vervelend dat je niet zo goed tegen je verlies kan."