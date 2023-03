Schouten pakt na zwaar seizoen WK-zilver op 3 kilometer, titel voor Wiklund

Irene Schouten heeft donderdag op de openingsdag van de WK afstanden zilver veroverd op de 3 kilometer. De olympisch kampioene was in Heerenveen een halve seconde langzamer dan de Noorse winnares Ragne Wiklund. Titelverdedigster Antoinette Rijpma-de Jong werd slechts zevende.

Schouten sloeg dit seizoen meerdere wereldbekers over. Ze moest daardoor donderdag al starten in de vijfde van tien ritten. De Nederlandse reed een heel vlakke race en kwam uit op 3.57,40. Daarmee was ze wel ruim drie seconden langzamer dan het baanrecord dat ze in november klokte (3.54,04).

Wiklund wist drie ritten later precies wat ze moest rijden en de 22-jarige Noorse bleef bijna haar hele race onder het schema van Schouten. Op de streep was ze 0,54 seconden sneller dan haar grootste concurrente: 3.56,86. Wiklund is de eerste Noorse wereldkampioene op de 3.000 meter.

Martina Sáblíková eindigde in 3.58,53 als derde. De 35-jarige Tsjechische staat voor de twaalfde keer in totaal en voor de elfde keer op rij op het WK-podium van de 3 kilometer. Ze veroverde sinds 2007 zes keer goud, vijf keer zilver en nu één keer brons.

Rijpma-de Jong pakte twee jaar geleden bij de vorige WK afstanden op de 3 kilometer haar eerste individuele wereldtitel. De 27-jarige Friezin kwam donderdag niet in de buurt van het podium. Ze verloor veel tijd in het tweede deel van haar race en eindigde met 4.02,11 als zevende. Rijpma-de Jong rijdt in Heerenveen ook nog de 1.500 en 1.000 meter.

Joy Beune verloor een rechtstreeks duel met Sáblíková om de laatste podiumplek. Met een tijd van 3.59,18 was de 23-jarige Nederlandse de nummer vier in de eindstand.

Ragne Wiklund viert haar eerste wereldtitel op de 3 kilometer. Foto: AP

Wiklund was al wereldkampioen op 1.500 meter

Toen Wiklund twee jaar geleden in de coronabubbel in Heerenveen wereldkampioen werd op de 1.500 meter, was dat nog een grote verrassing.

Inmiddels is de Noorse zonder twijfel een van de beste schaatssters ter wereld. In de wereldbeker won ze dit seizoen vier van de vijf 3 kilometers. Ze begon daardoor als favoriet aan de WK en maakte die status waar.

Schouten was vorig seizoen oppermachtig op de 3.000 meter, met goud bij de Olympische Spelen in Peking als hoogtepunt. Deze winter had de Noord-Hollandse het erg zwaar door alle aandacht die ze kreeg als drievoudig olympisch kampioene.

Schouten boekte aan het begin van het seizoen nog wel twee zeges op de 3.000 meter, maar daarna moest ze noodgedwongen op de rem trappen. In de aanloop naar de WK zei de kopvrouw van Team Albert Heijn Zaanlander dat ze zich weer goed voelde. "Ik heb weer zin om te schaatsen", zei ze. "Al ben ik niet in supervorm."