Roest ziet grootste concurrent Eitrem afzeggen voor 5.000 meter WK afstanden

Sander Eitrem gaat donderdag niet van start op de 5.000 meter bij de WK afstanden in Heerenveen. De Noorse concurrent van Patrick Roest is ziek.

De afmelding van Eitrem is een aderlating voor het toernooi in Thialf. De 21-jarige Noor geldt als de revelatie van dit schaatsseizoen. Op het EK allround in januari bleek hij plots een geduchte tegenstander van Roest.

Tijdens dat toernooi gaf Eitrem de Nederlander zelfs verrassend klop op de 5.000 meter. In een rechtstreeks duel snelde de jonge Noor naar 6.12,15. Hij won de volgende dag ook de 1.500 meter, maar moest zich over vier afstanden tevredenstellen met de tweede plek.

Eitrem heeft na Roest de snelste tijd van het seizoen op de 5.000 meter staan: 6.08,24. Dat persoonlijk record reed hij in november op een wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Roest was die dag de winnaar in 6.04,36. Dat is de beste tijd van het seizoen.