Joep Wennemars langer bij Jumbo-Visma: 'We zijn met iets groters bezig'

Schaatsploeg Jumbo-Visma heeft het contract van Joep Wennemars opengebroken en verlengd. Het twintigjarige sprinttalent ligt nu tot medio 2025 vast bij de ploeg van coach Jac Orie.

"Ik ben heel blij dat we twee jaar met elkaar verder kunnen", zegt Wennemars in een verklaring van Jumbo-Visma. "Vanaf het moment dat ik hier binnenkwam, was het al duidelijk dat Jac en ik met iets groters bezig zijn dan alleen vandaag. We werken samen naar de Olympische Spelen van Milaan (2026, red.) toe en in mijn ogen hoort daar contractverlenging bij."