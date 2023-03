NU+ Schouten hoeft geen toneel meer te spelen: 'Ik geniet weer van schaatsen'

Irene Schouten barstte drie weken geleden voor de camera in tranen uit. De schaatsster was oververmoeid geraakt door alle aandacht die ze kreeg na haar drie olympische titels. Na een periode zonder verplichtingen staat ze donderdag bij de WK afstanden weer met plezier op het ijs. "Er is een last van mijn schouders gevallen."

Schouten ging onlangs met een vriend een rondje fietsen. "Hij zei onderweg: 'Best wel raar, hè? Je bent drievoudig olympisch kampioene en je voelt je niet happy. Toen je zeventien was en een marathon won, voelde je je geweldig.'"

De opmerking bracht Schouten thuis in Andijk aan het denken. Hoe had het zover kunnen komen? Altijd had ze gedroomd van een gouden medaille op de Olympische Spelen. Juist toen ze het ultieme had bereikt, haalde ze geen plezier meer uit haar passie.

Maandenlang speelde Schouten toneel, zoals ze het zelf zegt. Als ze zich slecht voelde, vertelde ze dat het goed ging. Ze vond het moeilijk om met mensen te praten. Trainingen en wedstrijden gingen haar steeds meer tegenstaan. Alles deed ze met tegenzin. Het dieptepunt waren huilbuien.

In december vertelde ze haar coach Jillert Anema er voor het eerst over. Hij zag zijn grote vrees in het postolympische seizoen uitkomen en trapte stevig op de rem: Schouten kreeg een rustpauze. Maar het ging niet veel beter. Toen de olympisch kampioene begin februari nipt derde werd op de 3 kilometer bij de NK afstanden, kwam alles eruit.

Huilend vertelde ze voor de camera dat ze al een tijdje tegen zichzelf vocht. De 'Queen of Beijing' kon geen nee zeggen tegen alle sponsorverplichtingen, fotoshoots en interviews die na de Spelen op haar waren afgekomen. Het was haar allemaal te veel geworden. Van alle stress had ze zelfs uitslag op haar lichaam gekregen.

Irene Schouten zat er de afgelopen maanden flink doorheen. Foto: ANP

Periode zonder afspraken werkt

Kort na de NK verdween de uitslag bij Schouten. "Ik denk dat er een last van mijn schouders is gevallen", vertelt ze woensdag in een hotel in Wolvega. "In één keer voelde ik me een stuk beter. Ik hoefde niet meer toneel te spelen."

Schouten schrapte na de NK alle afspraken met vriendinnen, sponsoren en journalisten. Haar dagen draaiden om eten, trainen en slapen. Thuis vermaakte ze zich met series of een sudoku, net als in Peking. Naar de supermarkt ging ze al langer niet, omdat ze anders weer "leuk moest doen" voor anderen. Dat kostte haar alleen maar energie.

"Ik merkte dat er een bepaalde rust in mijn hoofd kwam. Thuis zeiden ze ook dat ik wat minder gestrest was. We moesten altijd snel eten, want ik moest nog ergens naartoe. Dat had ik nu niet meer. Ik kon rustig aan tafel blijven zitten."

Wat haar hielp, waren de berichten van collega-kampioenen als Gianni Romme, Jochem Uytdehaage, Sven Kramer en Kjeld Nuis. "Ze snapten het allemaal. Ik was dus niet de enige die dit had meegemaakt. Dat is prettig."

Schouten sprak ondertussen met trainers Anema en Arjan Samplonius. Hadden zij of Schouten dit kunnen voorkomen? Haar conclusie: "Het afgelopen jaar is mij overkomen. Ik had misschien tegen wat meer dingen nee kunnen zeggen. Maar ik had de hele zomer volgepland en dat ging goed. Dus ik dacht: het kan prima. Maar dat bleek later toch niet zo te zijn."

Irene Schouten was met drie gouden medaille 'The Queen of Beijing'. Foto: BrunoPress

Schouten is niet bang voor herhaling

Schouten voelt zich in de dagen richting de WK afstanden in Heerenveen beter, maar helemaal fris is ze niet. Waarom ze toch aan de WK meedoet? "Het is een mooie uitdaging om niet in 'supersupervorm' te strijden tegen iemand die dat wel is (haar Noorse rivaal Ragne Wiklund, red.)."

De grootste winst is dat ze weer plezier uit het schaatsen haalt. "Vooral omdat het nu beter gaat. Daardoor heb ik weer zin om te schaatsen. Een paar weken geleden was ik teleurgesteld over hoe ik schaatste en ging ik met een vervelend gezicht naar huis, in de hoop dat het de volgende dag goed zou gaan. Dat gebeurde niet. Elke keer was een teleurstelling. Nu geniet ik."

Daarin schuilt ook een valkuil, zegt Schouten. Omdat ze zich beter voelde, ging ze tijdens haar 'rustperiode' toch weer afspraken inplannen. "Maar ik heb afgesproken: tot de WK doe ik niks. Daarna mag ik wel weer dingen plannen. Vanaf maandag zit ik alweer vol."

Bang dat het weer fout gaat, is Schouten niet. Na zondag zit haar schaatsseizoen erop. Na een week vol verplichtingen gaat ze met vriendinnen 2,5 week op vakantie. "Dan kan ik niet zo veel doen. En heb ik in ieder geval even geen trainingen meer."

Als Schouten in Heerenveen wereldkampioene op de 3.000 meter (donderdag), massastart (zaterdag) of 5.000 meter (zondag) wordt, dan hoopt ze zich weer als het meisje van zeventien te voelen. Als het meisje dat met volle teugen geniet van een overwinning, zonder stress en zorgen.