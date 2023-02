Leerdam wil topseizoen bekronen bij WK afstanden: 'Ben alleen blij met goud'

Jutta Leerdam voelt de spanning toenemen richting de WK afstanden, die donderdag van start gaan in Heerenveen. Na een topseizoen bij haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma is de kopvrouw van de Nederlandse schaatssters alleen blij met goud op de 1.000 meter.

Twee jaar geleden stond Leerdam blij voor de camera toen ze in Heerenveen als titelverdedigster naast de wereldtitel had gegrepen. Maar nu, zegt de Westlandse in het rijdershotel twee dagen voor de start van de WK afstanden, zou ze dat niet meer zijn. "Ik ben nu alleen blij met goud."

Leerdam is in twee jaar uitgegroeid van revelatie tot koningin van de 1.000 meter. Dit seizoen staat er geen maat op de 24-jarige Westlandse. Ze won alle elf ritten op de kilometer waaraan ze deelnam, zowel nationaal als internationaal. Bij de laatste wedstrijd, vorige week een wereldbeker in Polen, was ze ruim een halve seconde sneller dan de rest.

Toch voelt Leerdam twijfels richting de WK afstanden in Heerenveen. En dat is niet omdat ze voor eigen publiek de hooggespannen verwachtingen moet gaan waarmaken. Ze vindt het juist leuk om in Thialf te rijden. Voor grote titeltoernooien is ze 'gewoon' altijd nerveuzer.

"Dan ga ik twijfelen of ik wel goed schaats. Bij een andere wedstrijd zou ik denken dat het wel goed was, maar nu vraag ik me af of het wel goed genoeg is. Moet het niet nog beter? Ik kan minder goed relativeren."

Zorgen maakt Leerdam zich daar niet over. "Door stress ga ik harder en ben ik scherper." Ze volgt nog nauwer haar rituelen voor een wedstrijd. Heeft ze haar tanden gepoetst? Haar kauwgom genomen? Haar make-up en nagels gedaan? "Als ik mijn tanden al niet gepoetst hebt, vind ik het supervervelend."

Er staat dit seizoen geen maat op Jutta Leerdam. Foto: ANP

Is WK test voor samenwerking met Orie?

Met veel vraagtekens stapte Leerdam vorig jaar over van haar eigen ploeg Worldstream Corendon naar Jumbo-Visma. Zou de wetenschappelijke aanpak van de geroemde trainer Jac Orie ook aanslaan bij de nieuwe wereldster van het schaatsen, die juist altijd haar intuïtie volgde?

Tegen het einde van haar eerste seizoen bij Jumbo-Visma zegt Leerdam dat ze niets aan te merken heeft op de samenwerking met Orie. Ze is sterker geworden, mede doordat Orie afgelopen zomer tegen haar zei dat ze zich minder hoefde te richten op kilo's afvallen.

De aanpak betaalde zich uit in het voorseizoen, waarin Leerdam de ene na de andere wereldbekerwedstrijd won. Voelt de WK afstanden als een eerste serieuze test van de samenwerking met Orie?

"Dan maak je het te groot, want het is eenzelfde wedstrijd als alle anderen. Ik moet hetzelfde doen als bij een World Cup en me aan mijn taken houden. Dat zijn vooral technische dingen. Als ik die taken uitvoer, dan ga ik hard en is het genoeg voor de overwinning. Daar houd ik me aan vast."

"Na dit seizoen gaan we evalueren. Ik wil volgend seizoen nog beter en harder trainen. Hij zegt waarschijnlijk nee en dan gaan we weer door. We blijven steeds in gesprek. Ik wil meer en blijven winnen, ook de 1.500 meter winnen. Ik wil van alles. Het evalueren komt wel goed."

Alle schaatsogen zijn de komende dagen gericht op Jutta Leerdam. Foto: ANP

'1.500 meter is een bonus'

Naast de 1.000 meter (zaterdag) rijdt Leerdam de 500 meter (vrijdag) en de 1.500 meter (zondag) op de WK afstanden. Vooral haar deelname aan de 1.500 meter is bijzonder: ze had eerder deze maand bij de NK afstanden niet gerekend op een derde plaats op de schaatsmijl, wat voldoende was voor een WK-ticket.

Kjeld Nuis zei onlangs in de Volkskrant dat Leerdam als specialist op de 1.000 meter tekortkomt voor de internationale top op de 1.500 meter. Leerdam schiet hard in de lach als ze met die uitspraak van de regerend olympisch kampioen op de schaatsmijl geconfronteerd wordt.

"Hij kan denken dat ik tekortkom, maar dat dachten ze op de 500 meter ook en daar heb ik elke keer op het podium gestaan. Ik bewijs dat ik het kan. Hij heeft ergens wel een punt: ik ben meer een rijder voor de 1.000 meter. Alleen is het nog vroeg in mijn carrière en er kan nog veel gebeuren. Op een goede baan met goede omstandigheden kan ik winnen."