Japanse wereldkampioene kunstrijden Sakamoto zorgt voor unieke sfeer in Tilburg

Kunstrijden legt het in Nederland ruim af tegen langebaanschaatsen en shorttrack, maar wereldwijd is het de populairste wintersport. Dat bleek afgelopen weekend ook bij de Challenge Cup. Japanse fans waren vanuit heel Europa naar Tilburg gekomen om wereldkampioene Kaori Sakamoto in actie te zien.

Anderhalf uur na haar winnende vrije kür loopt de beste kunstrijdster ter wereld in een gang van het IJsportcentrum Tilburg een zee van mensen in. Tientallen telefoons richten zich tegelijkertijd op de Japanse superster.

De 22-jarige Sakamoto poseert geduldig voor elke fan. Ze lacht vriendelijk als ze een bos witte tulpen in haar handen gedrukt krijgt en zet met veel plezier een roze haarband met daarop twee konijnenoren op haar hoofd. Voor de foto beeldt ze met haar handen nog twee extra oren uit.

Een wit papiertje met daarop in het Japans de tekst "Kaori Power" zorgt zelfs voor een vreugdekreet. Het bordje is van een Japanse die in de Slowaakse hoofdstad Bratislava studeert en voor Sakamoto naar Nederland is gereisd. De fan trof in Brabant een flink aantal landgenoten die net als zij in Europa wonen. Ze wilden allemaal de mogelijkheid om de wereldkampioene live te bekijken niet laten schieten.

"In Japan is het heel lastig en duur om een ticket voor een kunstrijwedstrijd te kopen", zegt Sakamoto met hulp van een tolk. "Voor Japanners die in Europa wonen - en dat zijn er veel - is het niet zo moeilijk om naar Nederland te komen. Het is een win-winsituatie; zij kunnen naar kunstrijden kijken en ik had nu veel fans op de tribune."

Kaori Sakamoto zet een haarband met konijnenoren op haar hoofd. Foto: NU.nl/Daan de Ridder

Van Zundert probeert te leren van Sakamoto

Toen Lindsay van Zundert bij een training in de aanloop naar de Challenge Cup tegelijkertijd met Sakamoto op het ijs stond, kon ze het niet laten om af en toe een blik op de Japanse te werpen.

"Als ik zie wat zij kan, dan denk ik: dat wil ik ook", zegt de beste kunstrijdster van Nederland. "Haar manier van schaatsen, de snelheid waarmee ze haar pirouettes uitvoert; natuurlijk kan ik daar wat van leren. Ontzettend leuk dat rijdsters van zo'n hoog niveau hier meedoen."

Van Zundert werd vorig jaar in Peking de eerste Nederlandse kunstrijder op de Spelen sinds 1976. De aandacht voor de sport in Nederland kende een opleving, maar is nog steeds onvergelijkbaar met landen als Japan. Daar is tweevoudig olympisch kampioen kunstrijden Yuzuru Hanyu de op een na populairste sporter van het land, na tophonkballer Shohei Ohtani.

Zo bekend is Sakamoto nog niet, maar door haar eerste wereldtitel vorig jaar in het Franse Montpellier groeide haar schare fans flink. In Tilburg ziet de winnares van olympisch brons zondag veel Japanse vlaggen in het publiek. Het gejuich na haar vrije kür is zelfs nog wat harder dan een uurtje eerder na het optreden van thuisfavoriet Van Zundert.

"Dit was de leukste sfeer die ik tot nu toe heb meegemaakt bij een wedstrijd in Nederland", zegt Van Zundert. Glimlachend: "Al zal het geholpen hebben dat de entree gratis was."

Japanse vlaggen op de tribunes in Tilburg. Foto: NU.nl/Daan de Ridder

Hoe komt een Japanse wereldkampioen in Tilburg?

Hoe komt een Japanse wereldtopper terecht bij een bescheiden kunstrijdwedstrijd in Nederland? "Door jarenlang warme contacten te onderhouden met de Japanse bond", antwoordt Esther de Groot. "Ik begin altijd al in de zomer met vragen of er toprijders kunnen meedoen."

De Groot is namens schaatsbond KNSB al twintig jaar betrokken bij de organisatie van de Challenge Cup. De deelname van Sakamoto is een van haar hoogtepunten uit die lange periode. "Ik heb echt staan gillen toen het definitief zeker was dat ze zou komen", lacht ze.

De gunstige plek van de Challenge Cup op de kalender speelde een belangrijke rol bij de komst van de komst van Sakamoto. De Japanse wilde nog een wedstrijd schaatsen voor de WK in eigen land (20-26 maart) en vond de periode van drie weken tot het mondiale toernooi ideaal. "En de Japanners zeggen ook altijd dat ze het hier goed georganiseerd vinden", aldus De Groot.

Sakamoto kwam zeker niet voor het geld naar Tilburg, want bij de KNSB is geen budget voor startpremies. De Groot: "Wij zouden dit graag een grootser evenement maken. Maar ja, de centjes, hè. We hebben geen sponsors."

Voor Sakamoto lijkt dat geen enkel probleem te zijn. De winnares van de Challenge Cup loopt na de fotosessie met haar fans glimlachend naar kleedkamers, met in haar hand het mooiste cadeau van de dag: een zakje Nederlandse stroopwafels.

Kaori Sakamoto is erg blij met haar stroopwafels. Foto: NU.nl/Daan de Ridder