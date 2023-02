Van Zundert lijkt na zware zomer precies op tijd in vorm voor WK kunstrijden

Lindsay van Zundert had het afgelopen zomer zwaar na haar mooie, maar zeer intensieve olympische seizoen. Met een persoonlijk record bij de Challenge Cup in Tilburg bewees de achttienjarige kunstrijdster zondag dat ze weer goed in vorm is, precies op tijd voor de WK.

Van Zundert lacht even als ze een half uurtje na haar vrije kür de vraag krijgt wat voor haar het belang van de Challenge Cup is. "Het is in de eerste plaats een Nederlands kampioenschap", zegt ze. "Ook al was ik de enige deelnemer."

De Brabantse had in haar thuisprovincie geen nationale concurrentie, omdat de andere Nederlandse kunstschaatsers niet de minimale puntenscore hadden gehaald om mee te mogen doen aan de wedstrijd in het IJssportcentrum Tilburg.

"Het is jammer dat ik niet met een aantal meiden om de NK-titel heb kunnen strijden", zegt Van Zundert. "Maar alsnog vond ik het een hele belevenis om hier te schaatsen. De internationale rijdsters waren heel sterk, het was mooi om daar tussen te rijden. Dit was een goede oefening voor de WK."

De Challenge Cup is een internationale wedstrijd van het een na hoogste niveau in het kunstrijden. Het toernooi geldt sinds een aantal jaar ook als Nederlands kampioenschap. Met Kaori Sakamoto, de regerend wereldkampioene, had de organisatie dit jaar een superster gestrikt. De 22-jarige Japanse maakte haar status waar en won met een fraaie score van 228,35 punten.

Van Zundert komt nog tekort voor dat topniveau. Maar de jonge Etten-Leurse deed het in Tilburg wel beter dan ooit. De jury beloonde haar vrije kür met 118,81 punten, waardoor ze op een totaal van 176,84 uitkwam. Ze verbeterde haar persoonlijk record van de Olympische Spelen (175,81 punten). "Dit was mijn eerste foutloze kür van dit seizoen", aldus Van Zundert. "Dat heeft toch wel een tijdje geduurd."

Uitslag Challenge Cup Kaori Sakamoto (Jap) - 228,35 Mai Mihara (Jap) - 203,23 Mana Kawabe (Jap) - 192,46 Nina Pinzarrone (Bel) - 191,20 Lindsay van Zundert (Ned) - 176,84

Van Zundert moest nieuw doel vinden na Spelen

Coach Carine Herrygers kijkt een paar meter verderop trots naar Van Zundert. "Ik vind het heel knap dat Lindsay hier nog altijd staat", zegt de Vlaamse. "Ze heeft namelijk een heel moeilijke start van dit seizoen gehad. Na de Spelen had ze het zwaar, dus we hebben haar in de zomer flink moeten motiveren."

Van Zundert werd vorig jaar de eerste Nederlandse kunstrijder op de Spelen in 46 jaar. Met een achttiende plek in Peking, en vervolgens ook nog een zeventiende plek bij de WK in Montpellier, beleefde ze een droomseizoen. Maar toen de wedstrijden voorbij waren, kwamen de vraagtekens.

"Na de winter dacht ik: ik heb op de grootste toernooien gestaan. Wat nu?", zegt Van Zundert. "Ik had geen nieuw doel in mijn hoofd, dat was toch wel heel lastig."

Gesprekken met haar familie en coaches hielpen. Een uitnodiging voor de eerste twee Grand-Prix-wedstrijden van het nieuwe seizoen - het hoogste niveau in het kunstrijden, naast de Spelen, WK's en EK's - deed de rest. "Ik had nog niet eerder een Grand Prix gereden bij de senioren, dus dat was wat nieuws. Ik ben daar heel hard voor gaan werken en vervolgens kwam mijn motivatie heel snel weer terug."

Lindsay van Zundert eindigde als vijfde bij de Challenge Cup. Foto: AP

Van Zundert kan met goed gevoel naar WK

Bij de Grand Prix-wedstrijden in Canada en Frankrijk kwam Van Zundert nog niet in de buurt van haar persoonlijk record en ook de EK van eind januari in het Finse Espoo verliep niet vlekkeloos. Door twee valpartijen in de vrije kür zakte ze van de tiende naar de veertiende plaats in het klassement.

Dit weekend in Tilburg bleef Van Zundert in de korte en in de vrije kür zonder grote fouten. "Na mijn laatste sprong was ik toch wel heel blij dat alles gelukt was en dat ik niet gevallen ben. Perfect was het niet, maar ik heb wel gedaan wat ik wilde doen."