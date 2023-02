Chaos bij marathonschaatsen: Hoolwerf juicht onterecht, apparaat fotofinish kapot

Marathonschaatser Harm Visser heeft zaterdag in het Zweedse Lulea op bizarre wijze de vijfde Grand Prix van het jaar gewonnen. Na 50 kilometer was hij in de sprint net iets sneller dan Evert Hoolwerf, die in eerste instantie dacht dat hij gewonnen had.

Hoolwerf kwam juichend over de finish en werd aanvankelijk ook als winnaar aangewezen. Daarna volgde een zeer chaotische situatie. De fotofinish kon namelijk niet worden bekeken, doordat de camera vermoedelijk bevroren was en daardoor niet werkte.

Als alternatief werd er naar de transpondertijden gekeken. Daaruit bleek dat Visser elf duizendsten sneller was. Hoolwerf kon zich daar niet in vinden en liet dat blijken. Als compromis stelde de jury voor om beide schaatsers tot winnaar uit te roepen.

Daar nam Vissers' ploeg Jumbo-Visma weer geen genoegen mee. En dus stond Visser uiteindelijk alleen op de hoogste trede van het podium in Lulea. De teleurgestelde Hoolwerf liet de podiumceremonie aan zich voorbijgaan.

Het betekende voor Visser een nieuwe zege op zijn palmares, dat de laatste weken snel groeit. Op kunstijs boekte de schaatser uit De Westereen drie zeges op rij en vorige week nam hij de leiding in het klassement van de Marathon Cup.