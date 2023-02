Bekijk het programma van de WK afstanden in Heerenveen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Van donderdag tot en met zondag is Thialf het decor van de WK afstanden. Bekijk hier het programma en de Nederlandse deelnemers.

De WK afstanden is het laatste en belangrijkste toernooi van dit schaatsseizoen. Het toernooi wordt altijd in de niet-olympische seizoenen afgewerkt. Voor de tweede opeenvolgende editie vindt de WK in Heerenveen plaats.