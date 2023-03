Bekijk alle uitslagen van de WK afstanden in Heerenveen

De WK afstanden in Heerenveen is zondag na vier dagen ten einde gekomen. Bekijk hier alle uitslagen van het mondiale toernooi in Thialf.

Uitslagen

Donderdag 2 maart

3.000 meter vrouwen

1. Ragne Wiklund (Noo) - 3.56,86

2. Irene Schouten (Ned) - 3.57,40

3. Martina Sáblíková (Tsj) - 3.58,35

4. Joy Beune (Ned) - 3.59,18

5. Valerie Maltais (Can) - 3.59,88

7. Antoinette Rijpma-De Jong (Ned) - 4.02,11

5.000 meter mannen

1. Patrick Roest (Ned) - 6.08,94

2. Davide Ghiotto (Ita) - 6.11,12

3. Bart Swings (Bel) - 6.13,06

4. Jorrit Bergsma (Ned) - 6.13,51

5. Marcel Bosker (Ned) - 6.15,35

Teamsprint vrouwen

1. Canada - 1.26,29

2. Verenigde Staten - 1.26,58

3. China - 1.27,86

5. Nederland - 1.29,01

Teamsprint mannen

1. Canada - 1.19,26

2. Nederland - 1.19,67

3. Noorwegen - 1.19,80

Vrijdag 3 maart

Ploegenachtervolging vrouwen

1. Canada - 2.54,58

2. Japan - 2.57,30

3. Verenigde Staten - 3.00,39

Nederland - DQ

Ploegenachtervolging mannen

1. Nederland - 3.38,26

2. Canada - 3.38,43

3. Noorwegen - 3.40,93

500 meter mannen

1. Jordan Stolz (VS) - 34,10

2. Laurent Debreuil (Can) - 34,46

3. Wataru Morishige (Jap) - 34,48

5. Merijn Scheperkamp (Ned) - 34,57

6. Hein Otterspeer (Ned) - 34,79

7. Dai Dai N'tab (Ned) - 34,87

500 meter vrouwen

1. Femke Kok (Ned) - 37,28

2. Vanessa Herzog (Oos) - 37,33

3. Jutta Leerdam (Ned) - 37,54

7. Michelle de Jong (Ned) - 37,86

Zaterdag 4 maart

1.000 meter mannen

1. Jordan Stolz (VS) - 1.07,11

2. Thomas Krol (Ned) - 1.07,16

3. Cornelius Kersten (GB) - 1.08,02

4. Kjeld Nuis (Ned) - 1.08,10

6. Hein Otterspeer (Ned) - 1.08,31

1.000 meter vrouwen

1. Jutta Leerdam (Ned) - 1.13,03

2. Antoinette Rijpma-De Jong (Ned) - 1.14,26

3. Miho Takagi (Jap) - 1.13,37

10. Michelle de Jong (Ned) - 1,15,67

Massastart mannen

1. Bart Swings (Bel) - 60 punten

2. Bart Hoolwerf (Ned) - 40 punten

3. Andrea Giovannini (Z-Ko) - 23 punten

5. Jorrit Bergsma (Ned) - 7 punten

Massastart vrouwen

1. Marijke Groenewoud (Ned) - 66 punten

2. Ivanie Blondin (Can) - 40 punten

3. Irene Schouten - 22 punten

Zondag 5 maart

1.500 meter mannen

1. Jordan Stolz (VS) - 1.43,59

2. Kjeld Nuis (Ned) - 1.43,82

3. Thomas Krol (Ned) - 1.44,30

4. Wesly Dijs (Ned) - 1.44,59

1.500 meter vrouwen

1. Antoinette Rijpma-de Jong (Ned) - 1.53,54

2. Ragne Wiklund (Noo) - 1.54,30

3. Miho Takagi (Jap) - 1.54,39

5. Marijke Groenewoud (Ned) - 1.55,10

7. Jutta Leerdam (Ned) - 1.55,32

10.000 meter mannen

1. Davide Ghiotto (Ita) - 12.41,35

2. Jorrit Bergsma (Ned) - 12.55,64

3. Ted-Jan Bloemen (Can) - 13.01,84

4. Patrick Roest (Ned) - 13.02,92

5.000 meter vrouwen

1. Irene Schouten (Ned) - 6.41,25

2. Ragne Wiklund (Noo) - 6.46,15

3. Martina Sáblíková (Tsj) - 6.47,78

5. Sanne in 'Hof (Ned) - 6.54,77

Deelnemers

Vrouwen

500 meter: Femke Kok, Jutta Leerdam, Michelle de Jong

1.000 meter: Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-de Jong, Michelle de Jong

1.500 meter: Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Jutta Leerdam

3.000 meter: Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune, Irene Schouten

5.000 meter: Irene Schouten, Sanne in 't Hof

Massastart: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

Ploegenachtervolging: Irene Schouten, Marijke Groenewoud, Joy Beune

Teamsprint: Michelle de Jong, Marrit Fledderus, Isabel Grevelt