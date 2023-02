Russisch antidopingbureau maakt ommezwaai en wil alsnog dat Valieva straf krijgt

Het Russisch antidopingbureau heeft een opmerkelijke ommezwaai gemaakt in de dopingzaak rond kunstrijdster Kamila Valieva. RUSADA wil dat het internationaal sporttribunaal CAS de Russin alsnog bestraft. Dit terwijl het orgaan haar onlangs nog vrijsprak van het overtreden van de dopingregels.

Dat blijkt vrijdag uit een persverklaring van het CAS. Eerder werd bekend dat de internationale schaatsfederatie ISU en het wereldantidopingbureau WADA bij de hoogste sportrechter beroep hadden aangetekend tegen de vrijspraak van Valieva door RUSADA.

Het Russisch antidopingbureau heeft zich daar opvallend genoeg bij aangesloten. Vorige maand meldde het orgaan nog dat er geen sprake was van "schuld of nalatigheid" bij de positieve dopingtest van Valieva in december 2021.

"Het RUSADA wil dat het CAS de vrijspraak vernietigt en vaststelt dat Valieva de antidopingregels heeft overtreden", meldt het CAS. "Dat moet met passende gevolgen bestraft worden. Dat zou ook een reprimande kunnen zijn."

Valieva testte vorig jaar tijdens de Russische nationale kampioenschappen in 2021 positief op de verboden stof trimetazidine. De uitslag werd pas op 8 februari 2022 bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russisch team de landenwedstrijd op de Olympisch Spelen in Peking had gewonnen.

Kamila Valieva moet alsnog vrezen voor een dopingstraf. Foto: Getty Images

Dopingzaak werd rel op Spelen

De bekendmaking van de positieve dopingtest leidde tot een grote rel op de Spelen. Onder meer het internationaal comité (IOC) wilde dat Valieva onmiddellijk geschorst werd. Het CAS besliste op een spoedzitting anders: ze mocht in Peking blijven omdat ze als minderjarige een beschermde status had. Valieva was toen vijftien jaar.

Bevangen door de zenuwen greep de topfavoriete voor de olympische titel in de beslissende vrije kür naast een medaille. Valieva kwam verschillende keren ten val en eindigde daardoor op een vierde plaats. Ze stapte huilend van het ijs.

De nu zestienjarige Valieva heeft altijd gezegd dat ze per ongeluk de medicatie van haar opa had geslikt. Trimetazidine werkt tegen steken in de borststreek en zorgt voor een verbeterde zuurstofopname.