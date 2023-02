Bergsma en Hoolwerf rijden massastart op WK, Beune in achtervolgingsploeg

Delen via E-mail

Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf zijn donderdag aangewezen voor de massastart op de WK afstanden. Louis Hollaar moet daardoor genoegen nemen met een rol als reserve. Joy Beune vervangt Antoinette Rijpma-de Jong in de achtervolgingsploeg.

De laatste wereldbekerwedstrijden vormde Hoolwerf nog een duo met Hollaar. De voorkeur van bondscoach Rintje Ritsma gaat in Thialf uit naar Bergsma, die begin februari Nederlands kampioen werd op de massastart.

Bij de vrouwen wordt het Nederlandse duo zoals verwacht gevormd door Irene Schouten en Marijke Groenewoud. De dertigjarige Schouten werd vorig jaar olympisch kampioen op de massastart en de 24-jarige Groenewoud verdedigt haar wereldtitel. Ze ontbrak bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Polen.

Schouten en Groenewoud gaan ook voor succes op de ploegenachtervolging. De derde plek in het team wordt ingevuld door Beune. Normaal gesproken maakt Antoinette Rijpma-de Jong deel uit van de formatie. Het is niet bekend waarom ze er nu niet bij zit. Rijpma-de Jong rijdt wel de 1.000, de 1.500 en de 3.000 meter.

De achtervolgingsploeg bij de mannen wordt gevormd door Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink. Hetzelfde drietal veroverde in 2021 bij de WK goud op dit onderdeel. Ook de vrouwen verdedigen hun wereldtitel.

Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer en Wesly Dijs komen in actie op de teamsprint. Michelle de Jong, Marrit Fledderus en Isabel Grevelt schaatsen het onderdeel bij de vrouwen.

Voor de individuele afstanden zijn de schaatsers geselecteerd die bij de NK afstanden in de top drie (langste afstanden: top-2) eindigen. De selectie voor de teamonderdelen is met name gebaseerd op de prestaties bij de World Cups.