Rianne de Vries (32) zet punt achter haar shorttrackcarrière

Rianne de Vries stopt met shorttracken. De 32-jarige Friezin, die sinds 2012 deel uitmaakt van de nationale shorttrackploeg, vindt het tijd voor andere dingen.

"Met een glimlach neem ik als topsporter afscheid van het schaatsen", zegt De Vries woensdag op Instagram. "Het was een mooie en bijzondere tijd. Ik heb genoten van de spanning, het plezier, de successen en de supporters die mij in moeilijke tijden een hart onder de riem hebben gestoken." De Vries is niet opgenomen in de selectie voor de WK shorttrack in maart in Seoel.

De Vries doelt met de "moeilijke tijden" op onder meer het overlijden van haar teamgenoot Lara van Ruijven. De twee waren sinds 2012 kamergenoten en tevens vriendinnen. Van Ruijven overleed tijdens een trainingskamp in 2020 op 27-jarige leeftijd onverwacht aan een immuunstoornis.

Ook op sportief vlak had De Vries het niet altijd makkelijk. Na een topseizoen in 2017 liep ze tijdens een ijstraining een enkelbreuk op, waar ze nog jaren last van had. Wel kwalificeerde ze zich alsnog voor de Olympische Spelen van 2018.

De Vries kreeg daar net als vier jaar eerder in Sotsji een reserverol, kwam niet in actie en kreeg daardoor ook geen medaille. Het leek erop dat ze in 2022 ook in Peking aan de kant zou blijven, maar daar mocht ze alsnog starten op de 1.500 meter. De halve finales waren op die afstand het eindpunt voor De Vries.

Rianne de Vries veroverde in 2017 de Europese titel op de 500 meter. Foto: Getty Images

Eerste Nederlandse shorttrackster met Europese titel

Het individuele hoogtepunt in haar carrière behaalde De Vries in 2017. Toen werd ze als eerste Nederlandse shorttrackster Europees kampioen op de 500 meter. In de finale was ze te sterk voor de Italiaanse Martina Valcepina en de Britse Charlotte Gilmartin.

Na het behalen van de Europese titel won De Vries voornamelijk medailles op de relay. In 2019 en 2020 werd ze samen met de aflossingsploeg Europees kampioen.