Dijs verslaat toptalent Stolz en wint 1.000 meter in Polen, eindzege Otterspeer

Wesly Dijs heeft zondag in een baanrecord de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki gewonnen. Hein Otterspeer werd derde en verzekerde zich zo van de eindzege in de wereldbeker.

Dijs noteerde 1.08,52 en verbeterde daarmee het baanrecord dat Otterspeer in 2021 reed (1.08,67). Voor de 27-jarige Soestenaar is het de eerste keer dat hij de kilometer in de wereldbeker wint. Het Amerikaanse toptalent Jordan Stolz (1.08,64) was iets langzamer en werd tweede.

Otterspeer klokte de derde tijd (1.08,72) en behield zodoende zijn leidende positie in het wereldbekerklassement. De Nederlander (283 punten) vergrootte het gat met de Canadees Laurent Dubreuil (231 punten). Stolz eindigde als derde (217 punten).

Thomas Krol (1.08,91) belandde in Tomaszów Mazowiecki net buiten het podium. Hij werd ook in het wereldbekerklassement nipt vierde met 211 punten.