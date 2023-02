Snellink pakt verrassend wereldbeker door fout Ghiotto en afwezigheid Roest

Beau Snellink heeft zaterdag verrassend de wereldbeker gewonnen op de lange afstanden. De Nederlander profiteerde op de 5.000 meter in het Poolse Tomaszów Mazowiecki van een diskwalificatie van Davide Ghiotto en de afwezigheid van Patrick Roest. Op de 500 meter veroverde Dai Dai N'tab brons.

Snellink eindigde op de 5 kilometer in eerste instantie als derde (6.21,63). Ghiotto had een betere tijd gereden (6.15,48), maar de Italiaan werd even later gediskwalificeerd omdat hij bij de baanwissel concurrent Sander Eitrem hinderde.