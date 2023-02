Rijpma-de Jong pakt zilver op laatste 1.500 meter voor WK, valpartij bij teamsprint

Delen via E-mail

Antoinette Rijpma-de Jong heeft zaterdag zilver gepakt op de 1.500 meter bij de wereldbekerfinale in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De Nederlands kampioene was sneller dan de Japanse Miho Takagi, maar werd geklopt door de Noorse Ragne Wiklund. Bij de teamsprint kwam Nederland niet tot een tijd door een valpartij van Marrit Fledderus.

Rijpma-de Jong kon Wiklund in een onderling duel niet verslaan. Ze reed een tijd van 1.57,39, bijna een seconde langzamer dan Wiklund (1.56,45). De Friezin bleef vrijdag op de 3.000 meter steken op de negende plaats en moest toen bijna tien seconden toegeven op winnares Wiklund.

Takagi, die al zeker was van de eindzege in de wereldbeker, moest genoegen nemen met brons. De Japanse gaf twee tienden toe op Rijpma-de Jong. Joy Beune (1.57,62) werd vierde, op slechts drie honderdsten van Takagi. Reina Anema werd negende (1.59,36).

Rijpma-de Jong ontbrak vorig weekend in Polen, omdat ze er de voorkeur aan gaf in alle rust te trainen richting de WK. Dat toernooi vindt van 2 tot en met 5 maart plaats in Heerenveen.