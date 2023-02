Kjeld Nuis krijgt 'pak voor de broek' in aanloop naar WK: 'Dit doet wel pijn'

Kjeld Nuis baalde vrijdag na afloop van de 1.500 meter in het Poolse Tomaszów Mazowiecki van zijn tweede plaats. Jordan Stolz was zeven tienden sneller dan de olympisch kampioen, die verwacht dat de Amerikaan op de WK afstanden over twee weken nog beter zal zijn.

Nuis en Stolz waren in een onderling duel lange tijd aan elkaar gewaagd. In de laatste 400 meter zette het achttienjarige toptalent aan, terwijl de 33-jarige schaatser van Reggeborgh niet bij machte was om bij te blijven. Stolz won met een baanrecord (1.45,44).

"Het was net als de rit tegen Thomas Krol op de NK geforceerd", reageerde Nuis bij de NOS. "De opening kwam gemakkelijk, maar ik voelde dat hij in de buitenbocht meeliep en daarna hard onderdoor kwam. Ik heb toen te geforceerd naar hem toe proberen te werken."

"Bij mij was het beste eraf op het einde. Dan zie je dat hij nog zo veel over heeft. Het doet wel pijn dat hij zo onderdoor komt."

Kjeld Nuis poseert met Jordan Stolz en nummer drie Sander Eitrem. Foto: Pro Shots

'Stolz had twee zware weekenden gehad'

Nuis verwacht dat Stolz over twee weken bij de WK afstanden in Heerenveen een nog hoger niveau zal aantikken. "Hij heeft twee zware weekenden gehad. Die komt hier met vermoeide benen aan, dachten we allemaal. En dan krijg je een pak voor de broek."

"Hij had vandaag wel een mooie rit tegen mij. Ik heb die tweede kruising ook benut, maar dat kostte me te veel. Hij heeft het beter gedaan en wint met het gat dat ik vorige week op de rest had", zei Nuis over het grote verschil.