Leerdam pakt brons op laatste 500 meter voor WK, Beune derde op 3 kilometer

Jutta Leerdam is vrijdag in aanloop naar de WK afstanden derde geworden op de 500 meter in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De Nederlandse moest bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen Min-Sun Kim en winnares Vanessa Herzog voor zich dulden. Op de 3.000 meter haalde Joy Beune het podium.

Leerdam deed in haar race nauwelijks onder voor de Zuid-Koreaanse Kim, die al zeker was van de eindzege van de wereldbeker. De schaatsster van Jumbo-Visma was iets langzamer (38,14 om 38,08). Het was de vierde keer dit seizoen dat Leerdam een World Cup-medaille pakte op deze afstand.

Herzog verraste door de tijd van Kim in de voorlaatste race te verbeteren. De 27-jarige Oostenrijkse was de enige die onder de 38 seconden reed (37,96). Het was de eerste keer dit seizoen dat Kim een 500 meter bij een wereldbekerwedstrijd verloor.

Michelle de Jong kwam in de laatste rit tot de vijfde tijd (38,15). Marrit Fledderus (38,34), Dione Voskamp (38,38) en Naomi Verkerk (38,42) speelden een bijrol in Tomaszów Mazowiecki.

De wereldbekerwedstrijd in Polen is de laatste test voor de WK afstanden. Dit toernooi vindt van 2 tot en met 5 maart plaats in Heerenveen.

Joy Beune was de beste Nederlandse op de 3 kilometer. Foto: ANP

Beune verovert brons

Joy Beune was bij de 3 kilometer de beste Nederlandse. De 23-jarige schaatsster van Team IKO klokte een tijd van 4.08,35 en veroverde daarmee brons. Beune eindigde als derde in het eindklassement over 3.000 en 5.000 meter.

Het goud ging naar Ragne Wiklund, die al zeker was van de eindzege in de wereldbeker. De 22-jarige Noorse reed een baanrecord (4.02,79). De Tsjechische veterane Martina Sáblíková (4.05,67) pakte het zilver.

Antoinette Rijpma-de Jong (4.12,30), Robin Groot (4.13,26) en Reina Anema (4.14,84) eindigden respectievelijk als achtste, negende en twaalfde.