Nuis verliest vlak voor WK van Stolz, maar pakt wel wereldbeker 1.500 meter

Kjeld Nuis heeft vrijdag in het Poolse Tomaszów Mazowiecki voor de derde keer de wereldbeker op de 1.500 meter gewonnen. De Nederlander werd bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen tweede en passeerde daarmee klassementsleider Connor Howe. Toptalent Jordan Stolz pakte de dagzege met een baanrecord.

De 33-jarige Nuis verloor in de voorlaatste race van de vijftien jaar jongere Stolz. De Amerikaan imponeerde met een tijd van 1.45,44. De olympisch kampioen klokte een tijd van 1.46,16.

Howe kwam in de laatste race tegen de Chinees Ning Zhongyan niet in de buurt van de tijd van Nuis. De 22-jarige Canadees was ruim twee seconden langzamer dan Nuis en werd slechts veertiende (1.48,18).

De Noor Sander Eitrem (1.46,30) completeerde het podium in Tomaszów Mazowiecki. Wesly Dijs reed de vierde tijd (1.46,47) en werd in het klassement gepasseerd door Stolz, die als derde eindigde achter Nuis en Howe.

Thomas Krol werd achtste met een tijd van 1.47,03. De schaatser van Jumbo-Visma is bij de WK afstanden van 2 tot en met 5 maart de titelverdediger op de 1.500 meter. De wereldbekerfinale in Polen is de laatste test voor het belangrijke toernooi in Heerenveen.

Nederland derde op teamsprint

Bij de teamsprint eindigden de Nederlandse mannen als derde. Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp en Janno Botman reden een tijd van 1.21,61 en moesten hun meerdere erkennen in Noorwegen en winnaar Canada (1.19,53). Japan had in eerste instantie de derde tijd gereden, maar werd even later gediskwalificeerd.

De Nederlandse ploeg was dit seizoen twee keer als tweede gefinisht. Met de derde plaats won Nederland het klassement over drie wedstrijden voor Canada en Noorwegen.