Knegt en bondscoach zetten punt achter rel: 'Neuzen staan dezelfde kant op'

De lucht tussen Sjinkie Knegt en shorttrackbondscoach Niels Kerstholt lijkt geklaard na een uiterst rumoerige week. Volgens de viervoudig olympiër en de bekritiseerde bondscoach staan na een goed gesprek "alle neuzen weer dezelfde kant op".

De 33-jarige Knegt haalde vorige week in de aanloop naar de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht hard uit naar Kerstholt en diens assistent Annie Sarrat. De trainingsschema's van de twee opvolgers van succescoach Jeroen Otter waren de Fries totaal niet bevallen.

"Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn. Ik doe nu gewoon mijn eigen ding buiten het schema om", zei Knegt. Voor zijn uitspraken kreeg hij een officiële waarschuwing van de schaatsbond.

Daarmee was de kous nog niet af. Knegt moest woensdag met technisch directeur Remy de Wit en disciplinemanager Wilf O'Reilly in gesprek over zijn toekomst in de selectie. Tijdens dat gesprek hebben de betrokkenen een streep onder de shorttrackrel gezet.