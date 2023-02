Bekijk het programma en de uitslagen van de wereldbekerfinale in Polen

De zesde en laatste wereldbeker van het schaatsseizoen staat dit weekeinde op het programma. Net als vorige week zijn de schaatsers neergestreken in het Poolse Tomaszów Mazowiecki.

De wereldbekerfinale in Polen is een laatste kans voor de schaatsers om de puntjes op de spreekwoordelijke 'i' te zetten in de aanloop naar de WK afstanden. Dat is het laatste en belangrijkste toernooi van dit seizoen (2 tot en met 5 maart).