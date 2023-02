Leerdam en Rijpma-de Jong in actie bij wereldbekerfinale, Schouten ontbreekt

Jutta Leerdam en Antoinette Rijpma-de Jong doen komend weekend mee aan de wereldbekerfinale in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De twee schaatssters van Jumbo-Visma sloegen de World Cup van afgelopen weekend op dezelfde baan nog over. Irene Schouten komt ook bij de wereldbekerfinale niet in actie.

Leerdam start in Tomaszów Mazowiecki op de 500 en 1.000 meter. De 24-jarige Zuid-Hollandse heeft zich voor de WK afstanden in Heerenveen ook geplaatst voor de 1.500 meter, maar op die afstand komt ze in Polen niet in actie. Rijpma-de Jong rijdt komend weekend de 1.500 en de 3.000 meter, de afstanden waarop ze begin deze maand Nederlands kampioen werd.

Leerdam en Rijpma-de Jong ontbraken afgelopen weekend in Polen omdat ze er de voorkeur aan gaven om in alle rust te trainen richting de WK afstanden. Schouten deed toen ook niet mee, omdat ze een rustpauze heeft ingelast.

Thomas Krol en Merijn Scheperkamp gaan ook van start bij de wereldbekerfinale. Ze ontbraken afgelopen weekend. Krol start op de 1.000 en 1.500 meter en Scheperkamp op de 500 en 1.000 meter. Ook Hein Otterspeer rijdt de 1.000 meter. De Zuid-Hollander van Reggeborgh won zondag op die afstand in Polen en voert ook het wereldbekerklassement aan. Kjeld Nuis start alleen op de 1.500 meter.

Patrick Roest slaat de laatste wereldbekerwedstrijd over, net als Marijke Groenewoud. Zij pakte afgelopen weekend twee keer goud (1.500 meter en massastart) en eenmaal brons (3.000 meter). Ook Femke Kok komt niet meer in actie. Schouten had al op de NK afstanden gezegd waarschijnlijk niet van start te gaan bij de twee wereldbekerwedstrijden.