Kerstholt na moeilijkste week als bondscoach: 'Ik sta hier niet voor niks'

Niels Kerstholt beleefde een zware week door de kritiek van Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting op zijn trainingsschema's. Maar de bondscoach van de shorttrackers ziet ook voldoende rijders die wél tevreden zijn over zijn aanpak.

Hij zei het woensdag al, nog voor het rumoer begon. "Het was veel makkelijker geweest als ik analist bij de NOS was gebleven", stelde Kerstholt in een hotel in Zwijndrecht. "Maar ook minder uitdagend. Daarom ben ik in het diepe gesprongen en ben ik bondscoach geworden."

Voor uitdagingen heeft de opvolger van succescoach Jeroen Otter voldoende gestaan in zijn eerste seizoen. De grootste kwam vorige week, toen Knegt in een gesprek met verschillende media uithaalde naar Kerstholt en diens assistent Annie Sarrat.

"Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zootje ongeregeld af zijn", zei de ervaren Fries. Vlak daarvoor had Schulting toegegeven dat ze ook nog steeds twijfels heeft over de samenwerking met de nieuwe bondscoach.

Het zorgde voor een officiële waarschuwing voor Knegt van schaatsbond KNSB. Maar vooral voor onrust vlak voor de belangrijke wereldbekerfinale in Dordrecht. "Dit was mijn moeilijkste moment als bondscoach tot nu toe", zegt Kerstholt zondag na afloop van de wedstrijden in de Sportboulevard.

"Er ontplofte een bom en vervolgens praatte iedereen dáárover. We hadden bezig moeten zijn met hoe we de concurrentie gingen verslaan in eigen huis. Maar nu was er veel afleiding."

Niels Kerstholt (rechts) leefde in Dordrecht regelmatig fanatiek mee met zijn rijders. Foto: Getty Images

Shorttrackers presteren goed onder Kerstholt

De Nederlandse ploeg kende in Dordrecht niet zijn succesvolste weekend van de winter, maar pakte wel twee keer goud, één keer zilver en drie keer brons. Het totaal voor de selectie van Kerstholt kwam zo uit op 32 World Cup-medailles: 19 keer goud, 7 keer zilver en 6 keer brons. Alleen topland Zuid-Korea (59 medailles, waarvan 22 goud) deed het dit seizoen beter.

"In de breedte gaan we heel lekker", zegt Kerstholt. "Maar shorttrack is geen kleine sport meer in Nederland. Dat betekent dat niet alles zomaar goed is. Ik weet dat ik iets moet waarmaken. Maar ik sta hier niet voor niks. Veel rijders zijn heel blij met mij als bondscoach. Alleen zijn er ook een paar die eraan moeten wennen."

Jens van 't Wout hoort bij de shorttrackers die zich achter Kerstholt scharen. "Ik ben het niet eens met de kritiek van Sjinkie dat we niet hard genoeg trainen", zegt de 21-jarige Europees kampioen op de 1.500 meter. "Ik vond het wat apart dat hij dit vlak voor de wedstrijden in Dordrecht naar buiten bracht, maar het is wat het is. In een team zal je altijd houden dat de een blijer is met een aanpak dan de ander."

Knegt maakte zaterdag in Dordrecht duidelijk dat hij nog steeds achter zijn kritiek staat, al heeft hij zijn excuses aangeboden voor de stevige manier waarop hij die uitte. De meervoudig wereldkampioen zal binnenkort nog een keer praten met technisch directeur Remy de Wit en manager shorttrack Wilf O'Reilly. Het zal volgens de KNSB dan gaan over Knegts toekomst binnen de nationale selectie.

Kerstholt wacht dat gesprek af voordat hij zelf weer met Knegt gaat zitten. "Maar uiteindelijk vind ik het vooral belangrijk dat het héle team zich lekker voelt en lekker schaatst", zegt de bondscoach. "Eigenlijk gaat dat het hele seizoen prima, alleen hebben we deze week een situatie gehad die niet prettig was voor de ploeg. Gelukkig hebben we nu tot de WK (10-12 maart in Seoel, red.) een paar weken om goed te trainen. Ik hoop dat dat ervoor zorgt dat de rust in het team terugkeert."