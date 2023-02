Schulting verlaat Dordrecht met vraagtekens na onrustige week en geen goud

Suzanne Schulting pakte in Dordrecht voor het eerst dit wereldbekerseizoen geen goud op een individuele afstand. Het zorgt een maand voor de WK voor onzekerheid, die de beste shorttrackster ter wereld de komende weken samen met de bekritiseerde bondscoach Niels Kerstholt moet proberen weg te nemen.

Na de finale van de 1.000 meter maakt Schulting zondag met beide handen een verontschuldigend gebaar naar de volle tribunes van de Sportboulevard in Dordrecht. "Het is niet goed, want ik heb geen goud", zegt ze een paar seconden later aan de boarding tegen bondscoach Kerstholt.

Schulting schaatste op haar favoriete afstand na een spannende race naar brons, achter wereldtoppers Courtney Sarault en Kim Gilli. Een dag eerder moest ze op de 1.500 meter genoegen nemen met zilver, nadat de Belgische Hanne Desmet haar verschalkte in de slotronde.

"Veel shorttrackers zullen jaloers zijn op zilver en brons in een wereldbekerweekend", zegt Schulting. "Maar voor mij is het een enorme domper, omdat de verwachtingen zo ontzettend hoog zijn. Die verwachtingen komen van de buitenwereld, maar óók van mezelf. Ik baal ontzettend van een nederlaag. Het zou heel gek zijn als ik superblij word van zilver of brons."

Ook deze winter wint Schulting weer veel vaker dan ze verliest. De 25-jarige Nederlandse won vorige maand bij de EK twee van de drie individuele afstanden. In de wereldbeker was er acht keer goud in twaalf kansen. Dat is haar beste prestatie ooit en leverde haar in het algemene World Cup-klassement een immense voorsprong van bijna 300 punten op nummer twee Sarault op.

"Je kunt moeilijk zeggen dat ik een slecht seizoen heb", zegt Schulting. "Maar je zag dit weekend wel dat ik aan het einde van de 1.000 en 1.500 meter niet de kracht en power had om het af te maken. Daar moet ik wel mijn vraagtekens bij zetten. Want als dat op de WK ook het geval is, wordt het een stuk lastiger om wereldkampioen te worden."

Suzanne Schulting kreeg zondag in Dordrecht de kristallen bokaal voor het winnen van het algemene wereldbekerklassement. Foto: ANP

'Deze week was niet goed voor zelfvertrouwen Schulting'

Schulting kreeg in Dordrecht onbedoeld bevestiging van de twijfels die ze eerder deze week uitsprak. De Friezin vertelde woensdag dat ze nog steeds moet wennen aan de aanpak van Kerstholt, die vorig jaar de succesvolle Jeroen Otter opvolgde als bondscoach. "Ik moet me deze winter ook druk maken over of het trainingsschema goed in elkaar zit", zei Schulting bij een persmoment.

De drievoudig olympisch kampioene had haar kritiek eerder al met Kerstholt besproken. Woensdagavond zaten schaatsster en coach nog een keer met elkaar. "Ik heb gelijk aan Niels verteld wat ik met de media besproken had", zegt Schulting. "Het belangrijkste is dat wij volledig op één lijn zitten."

Kerstholt benadrukt zondag in Dordrecht dat er geen enkel probleem is tussen hem en Schulting. Maar de voormalig topshorttracker erkent ook dat de onrust in zijn ploeg - naast Schulting was ook Sjinkie Knegt kritisch op de bondscoach - een negatieve invloed heeft gehad op zijn kopvrouw.

"Gedonder in het team is niet prettig", aldus Kerstholt. "Sommige sporters hebben daar helemaal geen last van, maar Suzanne wil altijd zó graag. Dat geeft een enorme druk en kost haar heel veel energie. We zijn er het hele seizoen al mee bezig hoe ze het beste met die onzekerheid kan omgaan. Daarvoor is het belangrijk dat ze zich lekker voelt en zelfvertrouwen heeft. Maar als iets niet goed is geweest voor haar zelfvertrouwen, dan is het deze week."

Suzanne Schulting viel zaterdag in de halve finales van de relay. Foto: Getty Images

Kerstholt en Schulting gaan samen plan maken voor WK

De WK in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel is pas over een maand (10-12 maart), waardoor Schulting nog voldoende tijd heeft om haar vertrouwen weer op te krikken. "De situatie van Suzanne is echt een aandachtspunt voor de komende tijd", zegt Kerstholt. "Ik ga er alles aan doen om de onrust weg te halen bij haar."

De bondscoach gaat komende week met Schulting overleggen over de beste voorbereiding richting de WK. "Dat hadden we al gepland", zegt Kerstholt. "Wat dat betreft verandert er niks, maar er is wel extra onzekerheid bij gekomen. Dat maakt het wat lastiger. Je merkt aan Suzanne dat ze steeds meer wil en dat ze daardoor vastloopt. Het is goed om dat in alle rust met elkaar te bespreken."