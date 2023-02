Otterspeer verslaat Nuis op 1.000 meter bij World Cup in Polen

Hein Otterspeer heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki de 1.000 meter gewonnen. De Zuid-Hollander bleef Kjeld Nuis voor. Bij de vrouwen won de Amerikaanse Kimi Goetz verrassend bij afwezigheid van de dit seizoen ongenaakbare Jutta Leerdam.

Otterspeer kwam in de achtste rit tot een tijd van 1.09,24. Daarmee dook de 34-jarige rijder van Reggeborgh 0,28 seconden onder de tijd van Nuis, die als tweede eindigde. Vrijdag was Nuis wel de sterkste op de 1.500 meter.

Voor Otterspeer betekende het de tweede wereldbekerzege van dit seizoen op de 1.000 meter. In december triomfeerde de Nederlander ook in Calgary. Tussendoor werd hij in Heerenveen ook de oudste Nederlands kampioen sprint ooit.

Het podium van de 1.000 meter in Tomaszów Mazowiecki werd gecompleteerd door thuisrijder Damian Zurek (1.09,85). Joep Wennemars, de derde Nederlandse deelnemer in Polen, kwam met 1.10,45 niet verder dan de dertiende tijd.

In het wereldbekerklassement verstevigde Otterspeer zijn leidende positie. Hij heeft nu 35 punten voorsprong op de Canadees Laurent Dubreuil, die zondag slechts tiende werd. Volgende week staat bij de wereldbekerfinale in Tomaszów Mazowiecki de laatste 1.000 meter van het World Cup-seizoen op het programma.

Kimi Goetz boekte haar eerste wereldbekerzege in haar carrière. Foto: ANP

Goetz verrast bij afwezigheid Leerdam

Bij de vrouwen profiteerde de 28-jarige Goetz van de afwezigheid van Leerdam. De Amerikaanse kwam in de slotrit tot een tijd van 1.16,00 en boekte haar eerste wereldbekerzege in haar carrière. Ze bleef de Japanse Miho Takagi in een rechtstreeks duel achttien honderdsten voor.

Brittany Bowe had met 1.16,43 lange tijd de snelste tijd in handen, maar de Amerikaanse moest uiteindelijk genoegen nemen met het brons.

Isabel Grevelt was op de zesde plaats (1.17,23) de beste Nederlandse in Polen. De twintigjarige rijdster was net iets sneller dan Michelle de Jong, die met 1.17,55 zevende werd. Marrit Fledderus (1.18,13) en Femke Kok (1.18,79) werden tiende en veertiende.

Leerdam ontbrak in Tomaszów Mazowiecki omdat ze net als bijna al haar ploeggenoten van Jumbo-Visma de voorkeur geeft aan trainingen. De wereldkampioene sprint won de vorige vier wereldbekerwedstrijden op de 1.000 meter.