Velzeboer pakt goud op 500 meter, Knegt grijpt in Dordrecht weer naast finaleplek

Xandra Velzeboer heeft zondag goud veroverd bij de wereldbekerfinale in Dordrecht op de 500 meter. Eerder op de dag greep Sjenkie Knegt naast een finaleplek op de 1.000 meter.

De 21-jarige Velzeboer was met afstand de beste in de finale van de 500 meter. De Canadese Kim Boutin eindigde op gepaste afstand als tweede en haar landgenote Rikki Doak completeerde het podium.

Knegt eindigde als derde in zijn halve eindstrijd. Hij kwam 0,018 seconden tekort voor de tweede plek, die goed was geweest voor rechtstreekse toegang tot de finale van de 1.000 meter.

De Fries had nog kans om als tijdsnelste de eindstrijd te bereiken, maar ook dat lukte niet. De Italiaan Luca Spechenhauser werd derde in de tweede halve finale en was bijna twee tienden sneller dan Knegt.

De Nederlander bleef zaterdag op de 1.500 meter ook al steken in de halve finales. Op die afstand miste Knegt de A-finale op een kleine drie tienden en eindigde hij als elfde.

Knegt zorgde eerder deze week voor rel

Knegt zorgde deze week voor een shorttrackrel door in duidelijke bewoordingen zijn onvrede over de nieuwe technische staf kenbaar te maken.

"Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn", zei hij in gesprek met een aantal journalisten over Kerstholt en diens assistent Annie Sarrat. Hij bood zijn excuses aan voor die uitspraak, maar vertelde zaterdag dat hij nog steeds achter de rest van zijn kritiek staat.

Knegt was zondag de enige Nederlandse man in de halve finales van de 1.000 meter. Jens van 't Wout meldde zich af voor de slotdag in Dordrecht, omdat hij zaterdag een lichte liesblessure verergerde en geen risico wilde nemen met het oog op de WK van volgende maand.