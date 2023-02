Knegt snapt dat hij excuses moest maken: 'Maar neem mijn kritiek niet terug'

Het was zaterdag bij de wereldbekerfinale in Dordrecht niet te merken dat Sjinkie Knegt deze week het middelpunt was van een rel in het Nederlandse shorttrack. De ervaren Fries weet nog niet precies wat de consequenties van zijn stevige kritiek op bondscoach Niels Kersholt zijn, maar op het ijs is hij daar niet mee bezig.

Aan het einde van een lange shorttrackdag in de Sportboulevard geeft Sjinkie Knegt een echt Sjinkie Knegt-antwoord als hij de vraag krijgt wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is. "Niet zoveel, hoor", zegt de 33-jarige rijder met een glimlach.

Helemaal correct is dat natuurlijk niet. Knegt uitte woensdag tijdens een persmoment zonder omwegen zijn onvrede over de gang van zaken binnen de shorttrackselectie.

"Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn", zei hij in gesprek met een aantal journalisten over Kerstholt en diens assistent Annie Sarrat. "Als het zo doorgaat, ligt heel het Nederlandse shorttrack volgend jaar op zijn gat."

Diezelfde avond nog praatte Knegt uitgebreid met Kerstholt. "We zijn geen kleine kinderen met z'n allen. Ik heb alles uitgesproken met Niels", aldus de meervoudig wereldkampioen, die vervolgens zijn excuses aanbood aan zijn ploeggenoten.

'Excuses zijn eigenlijk tegen mijn principes'

Donderdagochtend deed Knegt dat nog eens in een gesprek met technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB. "Het is eigenlijk tegen mijn principes in om mijn excuses aan te bieden, maar ik snap dat het moest gebeuren vanwege de woorden die ik gebruikt heb", zegt hij.

"Ik heb een paar uitspraken gedaan waarvan ik achteraf zeg: daar had ik even twee keer over moeten nadenken. Dat heb ik niet gedaan, maar dat is ook een beetje de aard van het beestje."

De KNSB vond alleen excuses niet genoeg. Knegt kreeg donderdagmiddag een officiële waarschuwing van de bond. Dat lijkt geen ideale voorbereiding op een belangrijke wereldbeker in eigen land, maar volgens Knegt kostte het hem geen enkele moeite om zich te concentreren op de wedstrijden.

"Ik laat me door zoiets echt niet uit het veld slaan", zegt de shorttracker uit Bantega. "Ik heb genoeg ervaring om te weten hoe ik hiermee moet omgaan. Ik ben echt niet minder geworden door wat er de afgelopen dagen gebeurd is. Mensen die me goed kennen weten dat ik van zo'n situatie alleen maar gretiger word."

Bondscoach Niels Kersholt (boven, tweede van links) kijkt toe hoe Sjinkie Knegt in Dordrecht schaatst. Foto: ANP

Knegt blijft zeggen wat hij denkt

Jens van 't Wout heeft Knegt de afgelopen twee jaar goed genoeg leren kennen om het karakter van zijn ploeggenoot treffend te kunnen omschrijven. "Als Sjinkie wat denkt, dan zegt hij het. Dat is altijd al zo geweest", zegt de 21-jarige shorttracker, die dit seizoen de kopman van het Nederlands team is geworden.

Die openhartigheid van Knegt is niet opeens verdwenen. Hij benadrukt dat hij nog steeds achter zijn kritiek van woensdag staat. "Mijn hardste uitspraken waren niet goed, maar ik heb mijn woorden niet teruggenomen. Het zou zwak zijn als ik nu zou zeggen: nee, er is toch niks aan de hand."

Knegt vindt vooral dat er onder Kerstholt niet hard genoeg getraind wordt. De oud-topshorttracker is bezig aan zijn eerste seizoen als bondscoach, als opvolger van Jeroen Otter. De 59-jarige Otter, die deze winter een sabbatical neemt, was twaalf jaar de coach van Knegt en leidde de Fries naar vele successen.

Het is niet uitgesloten dat Otter volgend seizoen terugkeert als bondscoach, maar op dit moment lijkt het waarschijnlijker dat Kerstholt blijft. De vraag is dan of Knegt in het Nederlands team kan of wil blijven. De KNSB meldde donderdag in een persbericht in ieder geval dat De Wit en shorttrackmanager Wilf O'Reilly na de wereldbeker in Dordrecht met Knegt zullen praten "over diens toekomst binnen de nationale selectie".

Knegt zegt dat hij via de media moest vernemen dat zijn toekomst de inzet van dat gesprek is. "Ik had het logisch gevonden als een persbericht dat over mij gaat, voor publicatie aan mij was gestuurd. Dat is niet gebeurd en dat vind ik niet netjes."

"Ik vond het heel apart om te lezen dat we over mijn toekomst gaan praten. Ik weet niet wat er na dit weekend gaat gebeuren, maar ik maak me geen zorgen. Ik ga er in ieder geval van uit dat ik volgende maand gewoon naar de WK mag."