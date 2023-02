Roest na fraai duel voor het eerst dit wereldbekerseizoen geklopt op 5.000 meter

Patrick Roest is zaterdag voor het eerst dit wereldbekerseizoen geklopt op de 5.000 meter. De Lekkerkerker verloor in een rechtstreeks duel van de Italiaan Davide Ghiotto, die het goud veroverde. Op de 500 meter greep Hein Otterspeer net naast eremetaal.

Roest en Ghiotto maakten er in het Poolse Tomaszów Mazowiecki een fraai schaatsgevecht van. De twee mochten zelfs even denken aan het baanrecord van Nils van der Poel (6.15,56), maar moesten die tijd in de slotronden uit het hoofd zetten.

De 27-jarige Roest zette 6.18,27 op het bord, terwijl Ghiotto 6,17,45 klokte. De Italiaan is de eerste die de Nederlander dit wereldbekerseizoen op zijn favoriete afstand verslaat. De Noor Sander Eitrem, die Roest vorige maand bij het EK allround uitdaagde, eindigde met 6.18,45 als derde.

Het zeldzame verlies is een tegenvaller voor Roest, die Ghiotto begin maart ook zal treffen op de WK afstanden. In aanloop naar het belangrijkste toernooi van het seizoen heeft Roest nog een kans om zich te revancheren. Dat is volgende week bij de wereldbekerfinale in Polen.

Hein Otterspeer greep net naast een medaille. Foto: Getty Images

Otterspeer komt paar duizendsten tekort

Otterspeer zette eerder op de dag op de 500 meter al in de eerste rit een scherpe tijd neer (35,03) en leek lange tijd op weg naar een medaille. Pas in de voorlaatste rit dook Wataru Morishige daar met 34,78 onder. De Japanner reed tegen Janno Botman, die met 35,25 achtste werd.

In de slotrit doken ook de Canadees Laurent Dubreuil en de Japanner Yuma Murakami onder de tijd van de 34-jarige Otterspeer. Dubreuil werd met 34,87 tweede en Murakami noteerde net als Otterspeer 35,03, maar was enkele duizendsten sneller dan de Nederlander.