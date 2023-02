Otterspeer komt enkele duizendsten tekort voor wereldbekermedaille in Polen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Hein Otterspeer heeft zaterdag net naast een medaille gegrepen op de 500 meter bij de wereldbeker in Polen. De ervaren sprinter eindigde als vierde, achter Wataru Morishige, Laurent Dubreuil en Yuma Murakami.

Otterspeer zette al in de eerste rit een scherpe tijd neer (35,03) en leek lange tijd op weg naar een medaille. Pas in de voorlaatste rit ging de Japanner Morishige er met 34,78 ruim onder in de rit tegen Janno Botman. Die werd met 35,25 achtste.