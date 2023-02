Groenewoud verslaat Takagi en verrast met eerste wereldbekergoud in Polen

Marijke Groenewoud heeft zaterdag in het Poolse Tomaszów Mazowiecki voor het eerst in haar carrière individueel goud veroverd bij een wereldbekerwedstrijd. De Nederlandse verraste Miho Takagi in een rechtstreeks duel en won de 1.500 meter overtuigend.

Groenewoud nam in de rit tegen Takagi een kleine voorsprong bij het ingaan van de laatste ronde en bleef de Japanse na de kruising ruim voor. De 24-jarige Friezin noteerde een tijd van 1.56,67.

De Noorse Ragne Wiklund, de Canadese Ivanie Blondin en Joy Beune beten zich vervolgens stuk op de tijd van Groenewoud. Beune eindigde met 1.58,98 als vijfde. Reina Anema werd met 2.00,91 tiende. Het betekende voor Groenewoud haar eerste wereldbekerzege op een individuele afstand.

Antoinette Rijpma-de Jong, vorige week winnares van de 1.500 meter bij de NK afstanden in Heerenveen, ontbreekt net als haar ploeggenote Jutta Leerdam bij de wereldbekerwedstrijd in Polen. Zij hebben ervoor gekozen de laatste normale wereldbekerwedstrijd van het seizoen over te slaan en zich op trainingen te richten.

Nederland is op de meeste afstanden al zo goed als zeker van het maximumaantal startbewijzen voor de WK afstanden, die worden verdeeld op basis van het wereldbekerklassement.