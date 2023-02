Schulting kent met goud, zilver en val bewogen dag bij wereldbekerfinale

Suzanne Schulting heeft zaterdag een dag vol uitersten beleefd bij de wereldbekerfinale shorttrack. De 25-jarige Friezin veroverde in Dordrecht goud (mixed relay) en zilver (1.500 meter), maar kwam ten val bij de relay voor vrouwen, met uitschakeling voor Nederland tot gevolg. Op de 1.000 meter finishte Xandra Velzeboer voor eigen publiek als derde.

In de finale van de 1.500 meter verschalkte de Belgische Hanne Desmet de concurrentie met een prachtige actie in de slotfase. De Canadese Courtney Sarault leek op de zege af te stevenen, maar liep zelfs het podium mis: in het tumult eindigde Schulting als tweede, vlak voor de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee.

"Het kan helaas niet altijd goud zijn in het shorttrack. Dit is heel zuur", zei de dit seizoen zo dominante Schulting na afloop in gesprek met de NOS. "Je kunt je nog zo goed voelen, je hebt ook te maken met tegenstanders."

Een uurtje later was er wel goud voor Schulting. De drievoudig olympisch kampioene was samen met Xandra Velzeboer, Itzhak de Laat en Jens van 't Wout de beste op de gemengde aflossing. Het was de eerste Nederlandse zege in Dordrecht én de eerste Nederlandse zege op de mixed relay dit wereldbekerseizoen.

Schulting sloot haar dag af met een valpartij op de relay voor vrouwen. Daardoor viel het doek voor Nederland, dat verder startte met Rianne de Vries, Yara van Kerkhof en Velzeboer.

In aanloop naar de wedstrijden in Dordrecht uitte Schulting haar twijfels over de aanpak van Niels Kerstholt, de opvolger van Jeroen Otter als bondscoach. Dit ondanks het succesvolle seizoen waaraan Schulting bezig is. Naast haar successen in het wereldbekercircuit - ze won acht wereldbekerwedstrijden, een persoonlijk record - veroverde ze liefst vier Europese titels.

Schulting is al zeker van de eindzege in het algemene World Cup-klassement en de eindwinst op de 1.000 meter.

Xandra Velzeboer (links) eindigde als derde op de 1.000 meter. Foto: ANP

Xandra Velzeboer geklopt op 1.000 meter

In de eindstrijd van de 1.000 meter kon Velzeboer een aanval van Kim Boutin in de slotfase niet pareren. De Canadese troefde vervolgens de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold af in de strijd om het goud. Velzeboer moest genoegen met brons.

Selma Poutsma kon niet mee in het geweld en besloot de finale als vijfde en laatste. In de B-groep ging de triomf naar Michelle Velzeboer.