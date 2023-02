Knegt loopt finale 1.500 meter bij wereldbekerfinale mis na rumoerige aanloop

Sjinkie Knegt is er zaterdag tijdens de wereldbekerfinale in Dordrecht niet in geslaagd zich te plaatsen voor de eindstrijd van de 1.500 meter. De 33-jarige Fries, die in de aanloop naar dit weekeinde in het nieuws kwam door felle kritiek op bondscoach Niels Kerstholt, moest tijdens zijn halve finale genoegen nemen met de vierde plaats.

Jens van 't Wout kwalificeerde zich wél voor de finale door de heat waarin ook Knegt uitkwam te winnen. Lange tijd lag ook Knegt op koers voor de eindstrijd, maar in de laatste ronde liet de routinier zich verrassen.

Net als voor Knegt viel ook voor Friso Emons het doek in de halve finale. Emons had aan een derde plaats in zijn heat niet voldoende. Alleen de eerste twee van elke serie voegden zich bij de eindstrijd, alsmede de snelste verliezer.

Voorafgaand aan de wedstrijden in Dordrecht baarde Knegt opzien met harde kritiek op bondscoach Kerstholt en diens assistent Annie Sarrat.

"Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn", zei Knegt. Kerstholt is de opvolger van succescoach Jeroen Otter, die een sabbatical heeft. Zijn uitspraken leverden Knegt een officiële waarschuwing waarschuwing van de KNSB op.

Kerstholt is bezig aan zijn eerste seizoen als bondscoach. De 39-jarige oud-shorttracker volgde Jeroen Otter op, met wie Schulting en Knegt jarenlang samenwerkten. Otter heeft een sabbatical.

Knegt zei geen last te hebben gehad van alle commotie die was ontstaan na zijn uitspraken eerder in de week. "Ik schaats goed. Ik struikel twee keer, dan houdt het op. Het is niet anders."

Xandra Velzeboer en Poutsma naar finale op 1.000 meter

Bij de vrouwen kwalificeerden Xandra Velzeboer en Selma Poutsma zich voor de eindstrijd op de 1.000 meter. Michelle Velzeboer daarentegen eindigde als laatste in haar heat en liep de finale bijgevolg mis.

Op de 1.000 meter voor mannen werd Teun Boer uitgeschakeld. Boer, de enige Nederlander in de halve finale, raakte in de beginfase uit balans en liep daardoor een niet meer in te halen achterstand op.