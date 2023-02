Nederlandse sprintsters stellen teleur op 500 meter bij afwezigheid Leerdam

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Nederlandse schaatssters hebben vrijdag bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki een bijrol gespeeld op de 500 meter. Michelle de Jong was met de zesde tijd de beste landgenote.

De Jong schaatste in de vijfde en laatste normale World Cup van het seizoen naar een tijd van 38,23. Femke Kok, Marit Fledderus en Dione Voskamp eindigden vlak achter De Jong. Kok verloor in haar rit met ploeggenote Fledderus veel snelheid met een misser op de kruising.

Min-Sun Kim is verzekerd van de eindzege in het wereldbekerklassement. De 23-jarige Zuid-Koreaanse reed als enige onder de 38 seconden (37,90) en boekte haar vijfde zege op rij. De Oostenrijkse Vanessa Herzog en de Amerikaanse Kimi Goetz completeerden het podium.

Veel schaatsers zijn dit weekend afwezig in Tomaszów Mazowiecki. Bijna de gehele ploeg van Jumbo-Visma geeft de voorkeur aan trainingen, onder wie Jutta Leerdam. Ze stond dit wereldbekerseizoen drie keer op het podium op de 500 meter.

Volgende week staat in de Poolse stad de wereldbekerfinale op het programma. Van 2 tot en met 5 maart is de WK afstanden in Heerenveen.