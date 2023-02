Groenewoud pakt brons op 3 kilometer in Polen, eindzege Wiklund in wereldbeker

Marijke Groenewoud heeft vrijdag bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki brons veroverd op de 3 kilometer. De Noorse Ragne Wiklund won en verzekerde zich ook van de eindzege in het wereldbekerklassement over 3.000 en 5.000 meter, mede omdat concurrente Irene Schouten afwezig was.

De 22-jarige Wiklund reed in Arena Lodowa een iets betere tijd dan de dertien jaar oudere Martina Sáblíková uit Tsjechië. Het verschil was slechts acht honderdsten (4.05,96 om 4.06,04). Wiklund boekte haar derde wereldbekerzege dit seizoen.

Groenewoud (4.07,18) was ruim een seconde slomer dan Wiklund en eindigde als derde. Joy Beune (4.07,68) belandde net buiten het podium. Sanne In 't Hof werd zesde, achter de Canadese Isabelle Weidemann.

Olympisch kampioene Schouten was afwezig op de ijsbaan, net als regerend wereldkampioene Antoinette Rijpma-De Jong. Beide schaatssters slaan deze wereldbeker over om zich voor te bereiden op de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen.

Michelle de Jong was de beste Nederlandse op de 500 meter. Foto: Getty Images

Nederlandse spintsters stellen teleur

De Nederlandse sprintsters speelden op de 500 meter een bijrol. Michelle de Jong was met de zesde tijd de beste landgenote. Ze schaatste in de vijfde en laatste normale World Cup van het seizoen naar een tijd van 38,23.

Femke Kok, Marit Fledderus en Dione Voskamp eindigden vlak achter De Jong. Kok verloor in haar rit met ploeggenote Fledderus veel snelheid met een misser op de kruising.

Min-Sun Kim is verzekerd van de eindzege in het wereldbekerklassement. De 23-jarige Zuid-Koreaanse reed als enige onder de 38 seconden (37,90) en boekte haar vijfde zege op rij. De Oostenrijkse Vanessa Herzog en de Amerikaanse Kimi Goetz completeerden het podium.