Nuis wint met overmacht 1.500 meter bij wereldbeker in Polen, Roest derde

Kjeld Nuis heeft vrijdag overtuigend de 1.500 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De 33-jarige schaatser van Team Reggeborgh was zeven tienden sneller dan nummer twee Peder Kongshaug uit Noorwegen.

Nuis reed in de voorlaatste rit tegen ploeggenoot Wesly Dijs naar een tijd van 1.46,71. Het betekende de twaalfde wereldbekerzege op de 1.500 meter voor de olympisch kampioen. Met dit aantal is Nuis de succesvolste Nederlander ooit op de middellange afstand.

Patrick Roest eindigde op de derde plek. De 27-jarige schaatser van Team Reggeborgh was bijna een seconde langzamer dan Nuis (1.47,62). Dijs werd vijfde. Onder anderen regerend wereldkampioen Thomas Krol en toptalent Jordan Stolz waren niet van de partij in Polen.

In de B-groep eindigden Louis Hollaar en Marcel Bosker als eerste en tweede. Het verschil tussen de twee Nederlanders was slechts vijf honderdsten (1.48,47 om 1.48,52).

De sessie in Tomaszów Mazowiecki dit weekend is de laatste reguliere World Cup van het seizoen. Volgende week wordt in de Poolse stad de wereldbekerfinale afgewerkt. Van 2 tot en met 5 maart staat de WK afstanden in Heerenveen op het programma.