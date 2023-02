Bekijk de uitslagen van de World Cup in Polen

De Nederlandse schaatsers reden van vrijdag tot en met zondag in het Poolse Tomaszów Mazowiecki, waar de vijfde World Cup van het seizoen op het programma stond. Bijna de volledige ploeg van Jumbo-Visma en Irene Schouten ontbreken in Polen.

De World Cup in Tomaszów Mazowiecki is de laatste normale World Cup van het seizoen. Een week later staat in de Poolse stad ook de wereldbekerfinale op het programma.