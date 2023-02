Bekijk de uitslagen en het programma van de World Cup in Polen

De Nederlandse schaatsers komen van 10 tot en met 12 februari in actie in het Poolse Tomaszów Mazowiecki, waar de vijfde World Cup van het seizoen op het programma staat. Bijna de volledige ploeg van Jumbo-Visma en Irene Schouten ontbreken in Polen.

De World Cup in Tomaszów Mazowiecki is de laatste normale World Cup van het seizoen. Een week later staat in de Poolse stad ook de wereldbekerfinale op het programma.

Van Jumbo-Visma doen Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-de Jong, Jorrit Bergsma, Thomas Krol, Merijn Scheperkamp en Dai Dai N'tab niet mee in Polen. Zij geven de voorkeur aan trainingen. Schouten ontbreekt omdat ze een rustperiode inlast.

Bij de World Cup in Tomaszów Mazowiecki wordt ook nog gestreden om de tickets voor de WK afstanden. Nederland is op de meeste afstanden zo goed als zeker van het maximumaantal startbewijzen, die worden verdeeld op basis van het wereldbekerklassement. Bij de ploegenachtervolging (mannen en vrouwen) en de massastart (mannen) moeten er de komende twee weekenden nog wel flink wat punten worden gescoord door de Nederlandse schaatsers.

Uitslagen

Vrijdag 10 februari

1.500 meter mannen

1. Kjeld Nuis - 1.46,71

2. Peder Kongshaug (Noo) - 1.47,41

3. Patrick Roest - 1.47,62

5. Wesly Dijs - 1.47,85

500 meter vrouwen

1. Min-Sun Kim (Zko) - 37,90

2. Vanessa Herzog (Oos) - 38,09

3. Kimi Goetz (VS) - 38,11

6. Michelle de Jong - 38,54

7. Femke Kok - 38,60

8. Marit Fledderus - 38,63

9. Dione Voskamp - 38,67

3.000 meter vrouwen

1. Ragne Wiklund (Noo) - 4.05,96

2. Martina Sáblíková (Tsj) - 4.06,04

3. Marijke Groenewoud - 4.07,18

4. Joy Beune - 4.07,68

6. Sanne In 't Hof - 4.11,18

Programma

Vrijdag 10 februari

19.15 uur: Ploegenachtervolging mannen





Zaterdag 11 februari

15.00 uur: 1.500 meter vrouwen

15.41 uur: 500 meter mannen

16.20 uur: 5.000 meter mannen

17.34 uur: Ploegenachtervolging vrouwen

Zondag 12 februari

15.00 uur: Massastart halve finales vrouwen

15.36 uur: Massastart halve finales mannen

16.17 uur: 1.000 meter vrouwen

16.52 uur: 1.000 meter mannen

17.35 uur: Massastart finale vrouwen

17.54 uur: Massastart finale mannen

Deelnemers

Vrouwen

500 meter: Femke Kok, Michelle de Jong, Marrit Fledderus, Dione Voskamp, Naomi Verkerk

Femke Kok, Michelle de Jong, Marrit Fledderus, Dione Voskamp, Naomi Verkerk 1.000 meter: Michelle de Jong, Femke Kok, Isabel Grevelt, Marrit Fledderus, Naomi Verkerk

Michelle de Jong, Femke Kok, Isabel Grevelt, Marrit Fledderus, Naomi Verkerk 1.500 meter: Marijke Groenewoud, Joy Beune, Reina Anema, Elisa Dul, Myrthe de Boer

Marijke Groenewoud, Joy Beune, Reina Anema, Elisa Dul, Myrthe de Boer 3.000 meter: Joy Beune, Marijke Groenewoud, Sanne in 't Hof, Reina Anema, Robin Groot

Joy Beune, Marijke Groenewoud, Sanne in 't Hof, Reina Anema, Robin Groot Ploegenachtervolging: Joy Beune, Elisa Dul, Robin Groot

Joy Beune, Elisa Dul, Robin Groot Massastart: Marijke Groenewoud, Elisa Dul