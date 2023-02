KNSB geeft Knegt officiële waarschuwing voor felle kritiek op bondscoach

Sjinkie Knegt heeft donderdag een officiële waarschuwing gehad van de KNSB. De schaatsbond is niet blij met enkele pittige uitspraken die de ervaren shorttracker woensdag deed tijdens een persdag.

Knegt uitte in gesprek met het AD zijn onvrede over de gang van zaken binnen de shorttrackselectie. De 33-jarige Fries haalde uit naar bondscoach Niels Kerstholt en diens assistent Annie Sarrat.

"Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn", zei Knegt. Kerstholt is de opvolger van succescoach Jeroen Otter, die een sabbatical heeft. Suzanne Schulting was woensdag ook (niet voor het eerst) kritisch op Kerstholt, al heeft zij daar geen waarschuwing voor gekregen.

"Ik doe nu gewoon mijn eigen ding buiten het schema om", zei Knegt verder. "Op technisch vlak heb ik hen niet nodig. Als het zo doorgaat, ligt heel het Nederlandse shorttrack volgend jaar op zijn gat."

Volgens de KNSB heeft Knegt "de normen en waarden met betrekking tot sportief en fatsoenlijk gedrag overtreden". 'De Schicht uit Bantega' heeft in een gesprek excuses gemaakt en mag komend weekend meedoen aan de World Cup-finale in Dordrecht.

Knegt wacht volgende week gesprek

Maar daarmee is de kous nog niet af. De KNSB meldt namelijk dat Knegt na het weekend een gesprek over zijn rol in de selectie met technisch directeur Remy de Wit en disciplinemanager Wilf O'Reilly te wachten staat.

Het is niet de eerste keer dat Knegt in de media van zich afbijt over iets wat hem niet zint. Onlangs was hij al woedend over de organisatie van de voor hem dramatisch verloren NK shorttrack.