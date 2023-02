Schulting heeft ondanks topseizoen nog steeds twijfels over nieuwe bondscoach

Suzanne Schulting beleeft wederom een uitermate succesvol seizoen. Toch zijn er bij de 25-jarige shorttrackster nog steeds twijfels over de samenwerking met de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt. "Met mijn EK-vorm word ik volgende maand geen wereldkampioen."

Tijdens de wereldreis van de Nederlandse shorttrackers langs Montreal, Salt Lake City, Almaty, Gdansk en Dresden ontdekte Schulting een belangrijke overeenkomst tussen haarzelf en Kerstholt. "Niels is heel eerlijk", zegt ze. "Dat is prettig, want zo ben ik ook."

De drievoudig olympisch kampioene is altijd open geweest over wat ze denkt en hoe ze zich voelt. Voor dit seizoen maakte ze er geen geheim van dat ze na zeven jaar onder succescoach Jeroen Otter flink moest wennen aan de werkwijze van diens opvolger Kerstholt. Ondanks acht gouden wereldbekermedailles en vier Europese titels heeft Schulting vier maanden later nog steeds moeite met de aanpak van de nieuwe bondscoach.

"Ik wil als sporter alleen nadenken over eten, trainen en slapen", zegt Schulting bij een persmoment in Zwijndrecht, twee dagen voor de start van de wereldbekerfinale in Dordrecht. "Maar deze winter moet ik me ook druk maken over of het trainingsschema goed in elkaar zit. Voor nu accepteer ik deze factor die voor extra stress zorgt. Maar richting de Spelen wil ik weer blind kunnen vertrouwen op het schema."

"Ik kom uit een situatie waar de coach precies wist hoe hij me optimaal kon klaarstomen voor grote toernooien. Want als iemand daar goed in was, dan was het Jeroen wel. Dat gaf me veel meer rust."

Bij het eerste grote toernooi van dit seizoen, de EK van vorige maand in Polen, won Schulting 'gewoon' vier keer goud. "Ja, ik draai een fantastisch seizoen. Maar het gaat ook over mijn gevoel op het ijs, en dan vooral over hoe goed ik fysiek ben. Bij de EK was ik niet de Suzanne van de afgelopen jaren. Ik miste een extra sparkle. Daarom vind ik dat het op een aantal punten echt beter moet. Met mijn EK-vorm word ik volgende maand geen wereldkampioen."

Suzanne Schulting vierde dit seizoen al flink wat successen met Niels Kerstholt (rechts). Foto: ANP

Schulting wilde dat Kerstholt zou overleggen met Otter

Twee weken geleden, voor de World Cup in Dresden, spraken Schulting en Kerstholt over mogelijke veranderingen in haar trainingsschema richting de WK (10-12 maart in Seoel). De kopvrouw van het Nederlandse shorttrack had daarbij een duidelijk verzoek.

"Ik heb Niels gevraagd of hij alsjeblieft met Jeroen wilde bellen", zegt Schulting. "Ik heb zelf een aantal ideeën over wat goed voor mij is. Maar ik heb duidelijk aangegeven dat ik het fijn zou vinden als Niels ook met Jeroen overlegt over de ideale voorbereiding richting de WK. Of dat gesprek er is geweest? Dat moet je aan Niels vragen."

Kerstholt vertelt een half uurtje later dat hij inderdaad contact heeft gehad met Otter. De bondscoach vindt het logisch dat Schulting niet precies weet wat daar besproken is. "Ik ga toch niet elke keer tegen mijn sporters zeggen: ik ga nu met Jeroen zitten en praten over ons trainingsprogramma? Want dan lijkt het alsof ik mijn eigen programma niet vertrouw."

De 59-jarige Otter nam na het olympische seizoen een sabbatical van een jaar. Toch heeft hij nooit echt afscheid genomen van de nationale shorttrackselectie, al is het maar omdat hij als klankbord nog één dag per week betrokken is bij het team. Bovendien is de mogelijkheid opengehouden dat Otter na dit seizoen weer terugkeert als bondscoach.

Kerstholt: "Dat is nu eenmaal de situatie dit seizoen. Dat kun je goed of niet goed vinden. Feit is Suzanne nog steeds heel veel vertrouwen heeft in Jeroen. En dat is terecht, hij heeft haar fysiek altijd goed gekregen. Maar als ik precies hetzelfde programma zou aanbieden, wordt het nooit zo goed als onder Jeroen. Het kost misschien wel één of twee jaar om diezelfde feeling met Suzanne te krijgen. Tot die tijd zal de onrust bij haar blijven."

Jeroen Otter werd in december uitgeroepen tot Coach van het Jaar voor de successen van de shorttrackers in Peking. Foto: Brunopress

Kerstholt is niet verbaasd over twijfels bij Schulting

Schulting is niet de enige ervaren shorttracker die kritisch is op Kerstholt. Viervoudig wereldkampioen Sjinkie Knegt vindt dat er sinds het vertrek van Otter te weinig getraind wordt en lijkt zijn vertrouwen in de nieuwe technische staf al bijna opgezegd te hebben.

Aan de andere kant van het spectrum zitten jonge rijders als Jens van 't Wout (21) en Xandra Velzeboer (21), die deze winter definitief zijn aangehaakt bij de wereldtop en prima gedijen onder Kerstholt. "Jens en Xandra zitten nog in een stijgende lijn, terwijl ik al een paar jaar op topniveau schaats", zegt Schulting. "Ik weet hoe ik me moet voelen op belangrijke momenten, mentaal en fysiek. Daarom is het voor mij - en ook voor Sjinkie - makkelijker om me uit te spreken."

Kerstholt vindt het "totaal niet verbazingwekkend" dat Schulting en Knegt aan zijn schema's twijfelen. "Misschien heb ik het allemaal wel een beetje onderschat. Maar ik wist van tevoren dat ik hier het hele seizoen tegenaan zou lopen. Suzanne en Sjinkie hebben jarenlang met dezelfde coach gewerkt en zijn gewend aan hoe het was. Bij mij is alles nieuw en worden ze in het diepe gedonderd. Het is niet gek dat bij hen als eerste de twijfel opkomt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard."

De oud-topshorttracker benadrukt dat zijn ploeg geen "puinhoop" is. "Dan zouden we in mijn eerste seizoen niet op een niveau zitten waar we wereldtoppers kunnen verslaan. Ik kan alleen niet in één jaar een perfect trainingsprogramma maken dat bij iedereen direct aanslaat."

Schulting: "Het is niet zo dat het allemaal ellende en shit is. Er is al een heel groot verschil met vier maanden geleden, want toen kende ik Niels nog helemaal niet. Er is geen haat en nijd tussen mij en Niels, laat dat duidelijk zijn. Integendeel, hij heeft me op een aantal vlakken ook beter gemaakt. Maar ik ben niet over alles 100 procent tevreden."