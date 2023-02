Krol staat ook na NK nog op nul zeges: 'Machine moet weer geolied worden'

De afgelopen jaren pakte Thomas Krol de ene na de andere gouden medaille, maar dit seizoen staat de olympisch kampioen op de 1.000 meter nog op nul zeges. In januari drukte Krol daarom op de resetknop. "In oktober staat er hoe dan ook een heel andere Thomas, dat beloof ik."

Van zijn coach Jac Orie kreeg hij jaren geleden de bijnaam 'The Machine'. Als de 1,91 meter lange Krol topfit is, zijn er weinig schaatsers die meer kracht uit hun lichaam kunnen persen. "Maar als die machine verroest is, wordt het lastig", zegt Krol. "Die machine moet af en toe flink aangeslingerd worden, zodat deze weer goed geolied is."

De dertigjarige rijder van Jumbo-Visma had zonder twijfel een roestig voorseizoen. In de eerste vier World Cups stond hij maar drie keer op het podium van de 1.000 of 1.500 meter, en geen enkele keer op de hoogste trede. Bij het NK sprint van eind december werd hij slechts zesde, waardoor hij zijn Europese titel niet mocht verdedigen.

"De eerste helft van mijn seizoen gaf me niet veel vertrouwen dat ik in maart wereldkampioen kan worden", zegt Krol. "Ik moest dus wel wat anders gaan proberen. Dat is niet ideaal midden in de winter, dat doe je niet uit luxe. Maar ik vond dat ik niet op dezelfde manier kon doorgaan."

Samen met Orie ging Krol op zoek naar de oorzaak van zijn mindere vorm. "En ik denk dat we die wel gevonden hebben. Ik heb me te veel gericht op sneller worden, met speciale sprint- en sprongtrainingen. Maar ik heb het juist altijd moeten hebben van mijn inhoud, van zware trainingen. Die waren te veel naar de achtergrond verdwenen en daardoor schaatste ik niet op mijn best. Ik merkte het vooral in de laatste rondes op de 1.500 meter. Het was alsof ik door dikke stroop reed, dat was ontzettend frustrerend."

Door de lege wedstrijdkalender had Krol heel januari de tijd om te trainen. "Dat is een heel intensief en goed blok geweest", zegt hij. "Ik merk dat ik fitter ben, voel me meer als mezelf. Het kan en moet nog veel beter, maar dit was ook niet in één of twee maanden volledig op te lossen. Dat moet komende zomer gebeuren. Daar hebben we al een heel mooi plan voor. In oktober staat er een heel andere Thomas. Dat kan ik beloven."

Thomas Krol (rechts) werd als olympisch kampioen derde op de 1.000 meter bij de NK afstanden. Hein Otterspeer (links) pakte zilver en Kjeld Nuis (midden) won goud. Foto: Pro Shots

Krol gelooft nog in zijn kansen op een wereldtitel

Dat betekent niet dat Krol de rest van dit seizoen al heeft opgegeven. De specialist op de middellange afstand eindigde afgelopen weekend bij de NK afstanden in Thialf op het podium bij de 1.000 (brons) en 1.500 meter (zilver), waardoor hij zich op die afstanden kwalificeerde voor de WK (2-5 maart in Heerenveen).

"Ik had graag een keer goud gepakt; dat gevoel overheerste zondag na de NK", zegt Krol. "Maar tegelijkertijd ben ik blij dat ik twee WK-tickets heb. Op basis van de afgelopen maanden was het niet vanzelfsprekend dat me dat zou lukken. Ik geloof absoluut nog dat ik in maart wereldkampioen kan worden. Daar ga ik in ieder geval voor 100 procent voor."

Als Krol erin slaagt om voor de derde keer een individuele wereldtitel te pakken, dan heeft hij zichzelf beloofd om er meer van te genieten dan in 2019 en 2021. "Het was altijd mijn grote levensdoel om olympisch kampioen te worden. Ik gunde mezelf amper plezier na een wereldtitel of een zege in de wereldbeker, omdat alles draaide om de Spelen. De druk die ik daardoor voelde, was bijna ongezond."