Leerdam verovert met overmacht vierde nationale titel op rij op 1.000 meter

Jutta Leerdam is zondag in Heerenveen voor de vierde keer op rij Nederlands kampioen op de 1.000 meter geworden. De Zuid-Hollandse was een klasse apart.

De 24-jarige Leerdam reed naar een tijd van 1.13,58. Daarmee hield de kopvrouw van Jumbo-Visma, die van 2020 tot en met 2022 ook triomfeerde, de concurrentie meer dan een seconde achter zich.

Antoinette Rijpma-de Jong bleef met 1.14,86 het dichtst in de buurt van de tijd van Leerdam en werd tweede. Zij won eerder dit weekend zowel de 1.500 als de 3.000 meter.

Haar zus Michelle de Jong eindigde met 1.14,96 als derde. Femke Kok belandde met 1.15,03 net naast het podium en greep daardoor ook naast een ticket voor de WK afstanden.

Leerdam, Rijpma-de Jong en De Jong verzekerden zich wel van deelname aan de WK, die van 2 tot en met 5 maart in Thialf plaatsvindt.