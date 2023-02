Schouten herstelt zich met twee keer goud op NK: 'Maar ben totaal uit vorm'

Irene Schouten heeft zich zondag op knappe wijze hersteld van een emotionele 3 kilometer een dag eerder. De drievoudig olympisch kampioene schaatste in Thialf naar haar derde nationale titel op rij op de 5 kilometer en haar negende op de massastart.

Op de 5 kilometer rekende Schouten in een rechtstreeks duel af met Sanne in 't Hof: 6.50,36 om 6.51,79. In 't Hof eindigde als tweede en plaatste zich net als Schouten voor de WK afstanden (2-5 maart in Thialf).

Marijke Groenewoud haalde meer dan drie seconden van haar persoonlijk record af (6.52,37), maar die tijd was niet genoeg voor een WK-ticket. De 24-jarige Friezin werd derde, terwijl er op de 5 kilometer voor vrouwen maar twee Nederlandse startbewijzen zijn.

Groenewoud greep zaterdag op de 3 kilometer ook al net naast WK-kwalificatie. Toen eindigde ze als vierde, op 0,03 seconden van nummer drie Schouten. Groenewoud mag door een tweede plek op de 1.500 meter op die afstand wel meedoen aan de wereldkampioenschappen.

In 't Hof verraste vorig seizoen door bij de NK tweede te worden op de 5 kilometer. De stayer van het Gewest Friesland plaatste zich later ook voor de Olympische Spelen van Peking, waar ze zevende werd. De 25-jarige In 't Hof heeft de beste tijd van dit seizoen op de 5 kilometer (6.47,28 in Calgary) en gaat als kanshebber naar de WK.

Op de massastart reed Schouten al heel vroeg in de wedstrijd weg. In het peloton keek iedereen naar elkaar, waardoor de olympisch kampioene na een fraaie solo haar tweede gouden medaille van de dag pakte. Met verder Groenewoud (zilver) en Elisa Dul (brons) bestond het hele podium uit rijdsters van Team Albert Heijn Zaanlander.

Irene Schouten vocht tegen zichzelf en won goud. Foto: ANP

Schouten: 'Ik ben gewoon totaal uit vorm'

Schouten vertelde zaterdag na haar matige tijd en nipte ontsnapping op de 3 kilometer dat ze moeite heeft met alle aandacht die ze kreeg na haar drie olympische titels in Peking. "Ik vecht al een tijdje tegen mezelf", zei ze in tranen.

Zondag reed ze op wilskracht toch weer naar twee titels. "Ik ben trots dat ik zo hard geknokt heb vandaag", zei Schouten na de podiumceremonie van de 5 kilometer. "Fysiek ben ik fit, maar ik ben gewoon totaal uit vorm. Vechten kan ik nog wel, alleen daardoor heb ik vandaag gewonnen."

Schouten voelde in december dat ze mentaal uitgeput was en dat het zo niet verder kon. Ze zegde alle afspraken, interviews en presentaties af en sloeg ook het NK allround over. "Rust nemen is voor mij het allermoeilijkst. Ik kom uit een gezin waar nee geen antwoord kan zijn; er is altijd wel een oplossing. Maar ik heb de afgelopen twee jaar alleen maar 'aan' gestaan en ik merk nu dat dat gewoon niet kan."

Schouten hoopte op tijd op de rem te hebben getrapt om dit weekend bij de NK afstanden toch nog goed genoeg te zijn om zich te plaatsen voor de WK. Dat lukte, maar volgens Schouten betekent dat niet dat haar problemen voorbij zijn.