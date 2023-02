Roest wint ook 10 kilometer, Nuis pakt voor zesde keer NK-goud op 1.000 meter

Patrick Roest heeft zondag zijn derde titel gepakt bij de NK afstanden. De 27-jarige schaatser rekende op de 10 kilometer in Thialf in een mooi gevecht af met titelverdediger Jorrit Bergsma en is de eerste man met een hattrick bij de NK in veertien jaar. Kjeld Nuis pakte voor de zesde keer in zijn loopbaan goud op de 1.000 meter.

pakt titelBergsma lag in de eerste 8 kilometer continu een klein stukje voor op Roest, maar de ervaren Fries had in de finale geen antwoord op een indrukwekkende versnelling van zijn concurrent. Roest eindigde met vier rondjes in de 28 seconden en kwam uit op 12.47,22. Bergsma veroverde zilver in 12.50,88.

Kars Jansman pakte het brons in 13.05,79. De stayer van Jumbo-Visma klopte zijn ploeggenoot Beau Snellink (13.05,98) in een rechtstreeks duel met een klein verschil. Jansman mag in tegenstelling tot Roest en Bergsma niet naar de WK afstanden (2-5 maart in Thialf), omdat er op de 10 kilometer niet drie, maar twee Nederlandse startbewijzen zijn.

Roest was vrijdag al de beste op de 5 kilometer en zaterdag won hij de 1.500 meter. De Lekkerkerker, die nog niet eerder Nederlands kampioen was op de 10 kilometer, is de eerste man die drie titels pakt bij de NK afstanden sinds Sven Kramer in het seizoen 2008/2009. De Fries won toen ook de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. Bij de vrouwen was er vorig seizoen nog een hattrick (goud voor Irene Schouten op de 3 en 5 kilometer en de massastart).

Roest heeft door zijn sterke NK drie startbewijzen voor de WK afstanden. De kans is alleen groot dat de allrounder van Team Reggeborgh de 1.500 meter zal overslaan. De schaatsmijl zit in het WK-schema namelijk anderhalf uur voor de 10 kilometer. "Ik word waarschijnlijk gedwongen om een keuze te maken die ik eigenlijk niet wil maken", zei Roest zaterdag.

Bergsma zet met zijn tweede NK-medaille én WK-ticket een streep onder een lastige periode. De zevenvoudig Nederlands kampioen op de 10 kilometer werd in november en december liefst drie keer ziek, waardoor hij deze winter nog weinig goede resultaten heeft neergezet. De aanwinst van Jumbo-Visma lijkt precies op tijd weer topfit voor het belangrijkste deel van het seizoen. Hij eindigde vrijdag al als derde op de 5 kilometer.

Kjeld Nuis pakte voor de zesde keer in zijn loopbaan goud op de 1.000 meter. Foto: Pro Shots

Nuis pakt titel op 1.000 meter

Kjeld Nuis veroverde goud op de 1.000 meter. De drievoudig olympisch kampioen was met 1.08,04 vier honderdsten sneller dan zijn ploeggenoot van Team Reggeborgh Hein Otterspeer. Thomas Krol (1.08,37) veroverde brons.

Joep Wennemars kwam zes honderdsten tekort voor een podiumplaats en eindigde als vierde. Daarmee greep hij ook naast een ticket voor de WK afstanden. Merijn Scheperkamp (1.08,99) completeerde de top vijf.

Titelverdediger Kai Verbij deed niet mee aan de NK. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma meldde zich woensdag af met een liesblessure en zette een punt achter zijn seizoen. Verbij verdedigt zodoende op de WK ook niet zijn wereldtitel op de 1.000 meter.