'Absurde' 1.500 meter bezorgt Roest luxeprobleem: 'WK-schema slecht voor mij'

Het bleek achteraf een strijd om zilver, maar toch zorgden Thomas Krol en Kjeld Nuis weer voor een bijzondere rit op de 1.500 meter. Er was zelfs een primeur in Thialf, want Krol wist Nuis voor het eerst te verslaan in een onderling duel op de schaatsmijl.



"Op de 1.000 meter was het me al wel een paar keer gelukt, maar op de 1.500 meter nog niet", zegt Krol met een glimlach. "Dat maakte dit toch wel een speciale race. We waren zoals altijd heel erg aan elkaar gewaagd, het was tot de laatste meter vechten. Ik denk dat het publiek de grootste winnaar was."



Nuis had ook genoten van het duel met Krol, al baalde hij vooral dat hij na afloop 'slechts' het brons mee naar huis kon nemen. "De eerste 900 meter reed ik heel goed, maar daarna maakte ik op de kruising een fout door te laat de binnenbocht in te gaan. Daar verloor ik al mijn snelheid en de kans om vandaag te winnen."